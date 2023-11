Italia lo quiere, pero espera el llamado de la Scaloneta: "Mi corazón siempre dice Argentina"

Lionel Scaloni y el cuerpo técnico de la Selección Argentina siguen atentamente a muchos juveniles argentinos en el exterior, pero hay uno en particular que está destacando y sería convocado para la próxima jornada de Eliminatorias. Se trata de Matías Soulé, jugador de de 20 años de la Juventus que está despuntando en su préstamo en el Frosinone de la Serie A y, pese a un llamado de Italia, quiere jugar para la Scaloneta.

Soulé tuvo un gran comienzo de temporada en Serie A y llamó la atención tanto de Luciano Spalletti, entrenador de Italia, como de un Scaloni que habría ya reservado su convocatoria para la siguiente doble fecha de Eliminatorias. Si disputa minutos oficiales, será elegible para la Selección Argentina y le ganará a la Azzurra la 'batalla' por el futbolista.

El marplatense contó que, pese al llamado italiano, su intención es clara: "Hablé con Spalletti y le dije la verdad, que me sentía argentino, y le las di gracias porque me quería. Después hablé con Walter Samuel, que me dijo que fui convocado provisionalmente. Estoy esperando a Argentina, no sé si ahora o más tarde, pero mi corazón siempre dice Argentina" fue la declaración de Soulé a Sport Mediaset.

El extremo argentino partió desde Vélez a los 16 años y fichó por la Juventus por la patria potestad, situación que generó un gran conflicto. Incluso hubo dirigentes fortineros que este año pidieron que se lo excluyera cuando fue citado al Mundial Sub-20 del pasado mayo. Soulé ya fue citado previamente por Scaloni, pero para trabajar bajo las órdenes de Javier Mascherano de cara al Preolímpico con la Selección Argentina Sub-23. Esta vez, el llamado sería para trabajar con la Mayor y cumplir su sueño.