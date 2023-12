De no creer: culpan a vacas por doping positivo

La Copa del Mundo de Ciclocross 2023-24 en Flamanville (Francia) dejó imágenes espectaculares, pero también momentos insólitos que preocupan a los organizadores del evento.

Y es que un par de participantes advirtieron que la leche de Normandía es responsable de los resultados de doping encontrados en algunos competidores, ya que contiene Letrozol.

Tanto Toon Aerts como Shari Bossuyts dieron positivo por Letrozol en 2022 y también ahora en la fecha celebrada hace unos días en el mismo lugar.

A partir de esta situación, su equipo, el cual comparten, envió un comunicado para informar que los lácteos de la región son los culpables del resultado del doping.

Si bien esto todavía no fue corroborado por los laboratorios, el organizador de la carrera, Stéphane Leclère, comentó: "Ya plantearon esa idea en el pasado. Y como presidente de la organización de la carrera, no me corresponde a mí posicionarme al respecto, pero los análisis mostraron ciertas cosas".

En el mismo dialogo con el medio francés Ouest-France agregó "No soy un especialista en la materia, pero como normando que soy, es la primera vez que oigo hablar de este producto. Que yo sepa, ningún corredor de esta región ha dado nunca positivo ni ha sido acusado de doping a causa de los productos lácteos de Normandía. ¡Dios sabe que consumimos bastantes!".

Los hechos para Toon Aerts se remontan a un control de doping realizado por fuera de una competencia en el 2022, previo a la Copa del Mundo. Ahora, la justificación que encontraron es el consumo de lácteos. El belga de 30 años, consiguió un nuevo equipo e intentará dejar el escandalo en el pasado. Su suspensión termina en febrero del 2024.

Por su lado, Shari Bossuyts, quien fue sancionada a mediados de 2023, declaró que "nunca había oído hablar de él y nunca lo he usado conscientemente", refiriéndose al Letrozol. Agregó: "No somos unos tramposos". También aseguró creer que su muestra estaba contaminada, previo a sacar el comunicado de la leche de Normandía.

Ambos ciclistas comparten el mismo representante, Yannick Prévost, quien aseveró: "Podemos esperar un veredicto en 2 o 3 meses. Si el veredicto es negativo, aún podemos acudir al Tribunal Deportivo Internacional TAS. En el mejor de los casos obtendremos una sentencia reducida, en el peor Toon sólo podrá volver a competir el 16 de febrero".

En el pasado había mencionado lo sospechoso de la situación: "Ambos comían carne y usaban lácteos en la misma región. ¿Hay algún agricultor que use Letrozol? Esta es nuestra hipótesis que, por supuesto, no podemos corroborar". Hoy en día, el equipo de ambos se aferran a dicha idea.

También Aerts sacó un comunicado apoyando a su compatriota a mediados de este año: “Llevamos un año, todavía estoy sumido en la miseria y, lamentablemente, hay otro caso. Puedo imaginar muy bien por lo que está pasando Shari ahora. Esto no debería pasar. Otra deportista, también humana, que recorrerá un profundo valle con toda su familia. Sin haber hecho nada malo, igual que yo y mi familia”.

A partir de lo sucedido, Prévost advirtió a los ciclistas que van a competir en la Copa del Mundo en la región, al igual que el torneo pasado, eviten el consumo de lácteos.