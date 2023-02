Se pone de pie la Confederación Neuquina del Deporte

Dirigentes de diferentes Federaciones, trabajan para poner en regla la Confederación Neuquina del Deporte, que se encuentra acéfala hace 8 años, y que espera tener su asamblea para marzo. “La casa del Deporte queremos que sea la casa que todos queremos” dijo Sanfilippo.

En un año lleno de renovaciones, la Confederación Neuquina comenzó a resurgir tras varios años de abandono dirigencial, y sin actividad. El edificio ubicado en independencia al 800 cuenta con varias Federaciones funcionando en el lugar, quienes tomaron la determinación de regularizar la parte administrativa, conformar un nuevo grupo de trabajo, y llamar a elecciones para mediado de Marzo.

“Estamos poniendo en marcha y en regla la casa del deporte” dijo Sergio Sanfilippo, dirigente del Motocross Club Neuquén e integrante de la comisión directiva de la Federación de Box. “La idea es que no se mire para atrás, que no se critique, porque el que estuvo ya no puede hacer nada y el que va a estar tiene todas las posibilidades. Hoy, la casa tiene desarrollo sustentable, con deudas de retributivo, gas, luz y debemos ponerla en regla”.

En principio, un grupo de trabajo que tiene a varios presidentes de Federaciones involucrados, están regularizando el tema administrativo, “Se deben 10 balances, ya recuperamos el libro de socios, asique esperamos que dentro de un mes podamos llamar a asamblea” expresó Marcos “Topo” López, Presidente de la Federación de Patín.

“La casa del deporte” en la actualidad cuenta con diez federaciones funcionando en el edificio de calle independencia al 832, tiene albergues, quincho y sala de reuniones “Necesitamos poder trabajar en la casa, que genere ingresos, que las federaciones se pongan al día para que tenga un correcto funcionamiento desde marzo” expresó Sanfilippo.

El último presidente de la Confederación Neuquina del Deporte fue Luis Sánchez, quien en ese momento era el referente de la Liga de Fútbol de Neuquén. Se tomó licencia una vez que fue nombrado Subsecretario de Deportes de Neuquén, quedando el cargo acéfalo desde ese entonces.

Luego de renovar y tener los papeles al día, la institución podrá comenzar a colaborar en políticas deportivas que irán de la mano con Ministerios, o Subsecretaría de deportes, tener fondo común para cada asociada, y poder contar infraestructura.