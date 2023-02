¡Polémica! Todos contra Román

Ya se cerró la cuarta fecha de la Liga Profesional de fútbol con Lanús como único líder hasta el momento. Los “cinco grandes” han perdido al menos un partido, y se comienza a cuestionar el nivel del fútbol nacional. Uno de los que mas arremetió fue Juan Román Riquelme declarando que "¿quién juega lindo en el fútbol argentino? Ninguno”.

Tras el polémico dicho del dirigente de Boca, algunos técnicos saltaron a oponerse a sus dichos. El primero fue Milito el Dt de argentinos Jrs que defendió el juego de su equipo y de otros clubes de la liga que en su opinión si muestran un buen fútbol:

Otros de lo que se opuso a los dichos de Román fue Israel Damonte quien lidera a Sarmiento. En sus dichos tras caer ante San Lorenzo por 1 a 0 , se posiciono en la vereda de al frente de Riquelme:

"Sarmiento jugó bien pese a la derrota. Riquelme dijo que en el fútbol argentino no hay ninguno que lo haga y es palabra autorizada, pero a mí me gusta cómo se juega acá. Por ejemplo, a mí me gustan Argentinos Juniors, River y Lanús" Dialogando con Tyc