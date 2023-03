¿Román y Guillermina? La ex de Tinelli con el vice de Boca

Hace un par de días atrás la modelo y empresaria Guillermina Valdés fue captada por la cámara de un testigo a bordo del auto del arquero suplente de Boca Juniors Javier García y desató todo tipo de rumores acerca de un supuesto romance con el golero de la entidad xeneize. Sin embargo, en las últimas horas, varios periodistas de espectáculos aseguraron que la ex de Marcelo Tinelli y Sebastián Ortega habría utilizado al futbolista de “paraguas” o "pantalla" para verse con Juan Román Riquelme, actual vicepresidente de Boca Juniors.

“En un momento yo pensé que él había pergeñado una historia y no. Alguien me contó que justamente a ella la graba un tipo que va con una motocam”, comenzó contando el periodista de espectáculo y reconocido hincha de River Plate, el exprimentado Carlos Monti en un movil con Socios del espectáculo. Luego, Monti aseguró que “Marcelo Tinelli no necesita convertirse en el Inspector Gadget para ver qué hace su ex-mujer. Ella diciendo que una sola vez lo vio a García. ¿No será un paraguas o pantalla?”.

Aunque Monti no quiso dar nombres, el conductor del programa, el uruguayo Rodrigo Lussich, habló por el panelista y contó que se trataba del ídolo boquense y actual integrante de la Comisión Directiva, Juan Román Riquelme. Y agregó: “si llego a hablar voy preso. ¿No será que Javier García está encubriendo a un tercero? Que lo estén usando para ir a otro lugar de intermediario y que en realidad no es el arquero”.

Cabe aclarar que Riquelme y García pueden ser considerados como grandes amigos, desde la época que ambos fueron compañeros en calidad de jugadores. Muchos aseguran que el golero sigue en Boca por la amistad que lo une con el ahora dirigente.

En cuanto a Juan Román Riquelme, siempre ha resguardado su vida privada. Casi no hay fotos de sus hijos, ni de su ex mujer. En el ideario popular, al ex 10 de la entidad de La Ribera, Barcelona y Villarreal de España, Argentinos Juniors y la selección Argentina, siempre ha sido relacionado con mujeres del espectáculo, farándula y medios. Pese a las versiones, nunca pudo comprobarse ninguna "historia". Nunca más cierta aquella frase que "los caballeros no tienen memoria".

¿Se habrá descuidado esta vez? O quizás quiere blanquear la relación con la bellísima mediática. El tiempo será testigo y lo dirá.