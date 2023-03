Después de 12 años, Canelo Alvarez combatirá en México

Saúl Canelo Alvarez confirmó en las últimas horas la realización del combate el sábado 6 de mayo en el estadio Akron, donde se desempeña habitualmente como local el equipo de Chivas. “Aun cuando no es fácil realizar un evento de esta magnitud, quiero pelear en mi tierra, en Jalisco. Estaré muy contento de hacerlo aquí”, dijo Alvarez a ‘Azteca Deportes’.



El propio campeón de los Supermedianos de los cuatro organismos; Asociación (AMB), Consejo (CMB), Federación (FIB) y Organización (OMB); volverá a pelear en territorio tapatío, tras la victoria que alcanzó en junio de 2011, frente al también inglés Ryan Rhodes, al que superó por nocaut técnico en el duodécimo round.



El mexicano contó que está recuperándose de una operación a la que se sometió en la muñeca derecha. “En 17 años como profesional nunca una lesión me había dado problemas” confesó el boxeador de Guadalajara. “Mi cuerpo en algún momento me iba a pasar factura. Pero ya estamos recuperándonos”, amplió ‘Canelo’.



Alvarez acumula un registro de 58 victorias (39 por nocaut), 2 derrotas y 2 empates. No pelea desde septiembre pasado, cuando en el T-Móbile de Las Vegas (EE.UU.) superó por decisión unánime al kazajo Gennady Golovkin.



Por su lado, Ryder, monarca interino de la OMB y retador mandatorio, tiene 34 años y acusa un record de 37 peleas, con 32 triunfos (18 por la vía rápida) y 5 derrotas. En su última presentación, el nacido en Londres superó por nocaut técnico a su compatriota Zach Parker, en el 02 Arena de Greenwich