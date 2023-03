A Kolo Muani no le cierra la herida y apuntó al “Dibu”

Las heridas no cierran a poco más de tres meses de la consagración de Argentina en el mundial de Qatar contra Francia en la final. En una entrevista con L´Equipe, el delantero Francés Randal Kolo Muani volvió a revivir la jugada contra el “Dibu” Martínez: “Martínez no me obligó a patear ahí. No, eso es lo que decidí. Después, se estiró bien, porque hizo una muy buena parada”.

Aun duele, y es lógico, perder una de las finales del mundo más históricas de todas es algo fuerte para el seleccionado de Francia que buscaba, al igual que el argentino, su tercera estrella. Y mucho tuvo que ver Kolo Muaní quien en el minuto 120 quedó mano a mano con Emiliano Martínez, luciéndose el arquero de la “Scaloneta”.

El juvenil saltó al campo de juego junto a Thuram para cambiar el trámite del partido que era ampliamente favorable para Argentina, y en el cierre lo pudo ganar “Podría haberme cambiado la vida. Hubiera preferido anotar, como todo el mundo. Como todos los franceses, pero sucedió así y son los azares de la vida. Después, cuando lo vuelvo a mirar, me doy cuenta de que tengo bastantes opciones. Pero en el terreno de juego todo va demasiado rápido”

Por otro lado, contradijo al “Dibu” quien había dicho que lo forzó a definir de esa forma tras salir en diagonal: “Martínez no me obligó a patear ahí. No, eso es lo que decidí. Después, se estiró bien, porque hizo una muy buena parada” expresó en L´Equipe, agregando además que “Podía pasarla en diagonal a Kylian (Mbappé), lanzarla, tirarla a la izquierda... Con el vídeo, vi muchas opciones”.

Además resaltó que, en el Eintracht Frankfurt donde comparte equipo con Alario, recibió burlas durante tres días por el delantero, pero que en línea general busca “no es que esté triste, pero no voy a olvidarlo, nunca. Estuvimos muy cerca de conseguir la tercera estrella”.