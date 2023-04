Giannis Antetokounmpo y sus declaraciones sobre el fracaso

El griego de origen africano Giannis Antetokounmpo realizó una categórica reflexión luego de que su equipo los Milwaukee Bucks fueran eliminados en la primera fase de los playoffs de la NBA, frente a los Miami Heat.

El equipo de la Florida consumó la gran sorpresa al dejar en el camino a los Bucks, el equipo de mejor récord durante la temporada regular, al que venció como visitante por 128 a 126 en tiempo extra, ganando la serie al mejor de siete encuentros por un global de 4 a 1.

Un espectacular doble a 0,5 segundos del cierre de Jimmy Butler, la gran estrella de la serie, mandó el partido a suplementario, donde los Heat consumaron uno golpe histórico en la competencia. El triunfo de Miami se consumó en el estadio Fiserv Forum luego de igualar en 118 y Miami ahora jugará en semifinales de la Conferencia Este ante New York Knicks, que también avanzó al eliminar a Cleveland Cavaliers por 4-1 en la serie luego de superarlo en el quinto partido por 106 a 95.

Pero más allá de la sorpresa deportiva, ya que por sexta vez en la historia, un octavo clasificado sacó de competencia al número uno, la atención fuera del terreno de juego fueron las declaraciones del jugador emblema de franquicia eliminada.

Habían pasado apenas minutos de una durísima eliminación en los playoffs de la NBA cuando Giannis Antetokounmpo escuchó la pregunta y meneó su cabeza, frotándose el pelo y lanzando un “oh, mi Dios” que fue preludio de que lo que venía. El periodista preguntó en forma tajante: "¿Ves esta temporada como un fracaso?".

A lo que el jugador de origen nigeriano realizó un ida y vuelta con el cronista. “Me hiciste la misma pregunta el año pasado, Eric. ¿Tú consigues un ascenso en tu trabajo o uno nuevo? No, ¿verdad? Entonces, ¿cada año que trabajas es un fracaso? ¿Sí o no? No, ok. Cada año trabajas para conseguir algo, con una meta: sea un ascenso, cuidar de tu familia o a tus padres. No es un fracaso. Son pasos hacia el éxito”, arrancó mirando fijamente al periodista y buscando sus respuestas. “Michael Jordan jugó 15 años, ganó seis campeonatos. ¿Los otros nueve años fueron un fracaso? ¿Eso es lo que me estás diciendo? ¿Si o no?", a lo que periodista apenas comentó y respondió con un "no".

Y una de las estrellas de la NBA remarcó que "No, bien, no es un fracaso, son pasos hacia el éxito. Siempre hay pasos para eso. Entonces, ¿para qué me haces esa pregunta? Es una pregunta equivocada. No existe el fracaso en los deportes. Hay días buenos, días malos. Algunos días tenes éxito y otros no. Algunos días te toca a vos y en otros, a distintos deportistas. De eso se trata el deporte. No siempre ganas. A veces otras personas ganan. Y este año alguien más va a ganar, así de simple".

Así de simple y así de profunda una reflexión que abrió el debate sobre la palabra fracaso. Por un lado, algunos creen que sí lo es, que no hay que tenerle miedo, porque la meta de los Bucks era ser campeón. Sin embargo, cayeron 4-1 en primera ronda, siendo apenas el sexto equipo en la historia que pierde contra el preclasificado N° 8 siendo el N° 1. Y lo hicieron en casa, fallando en la definición y ante un rival inferior, que tuvo una superestrella en modo Jordan pero que llegaba con dos lesionados importantes, como Tyler Herro y Victor Oladipo. Pero muchos otros creen que hay que bajarla los decibeles a estos “fracasos” dentro de un deporte tan exitista, cada día más cruel y duro.

Antetokounmpo es el protagonista de una vida de película que ya se estrenó en formato de TV. De raíces nigerianas, sufrió bullying y malos tratos, además de trabajar como mantero en las calles de Atenas. Anoche en sus dichos demostró que el basquetbol, es un deporte, donde a veces se gana y otras como la serie ante los Heat se pueden perder.

