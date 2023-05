Ganó la pelea, colapsó en el ring y falleció días después

Conmoción en el boxeo mundial, Kenneth Egano, púgil filipino de 22 años, falleció después de cuatro días de estar hospitalizado debido a las múltiples heridas que sufrió contra Jason Facularin en un combate donde ganó, pero no llegó a escuchar el veredicto.

Culminó la pelea, y en su esquina ya se lo veía dificultoso para mantenerse en pie y se desmayó ante de que el árbitro del veredicto de los jueces, que vieron ganador a Egano, Filipino de 22 años. Le pusieron un respirador artificial y lo retiraron en camilla para trasladarlo de inmediato al hospital Imus Doctors.

Egano fue puesto rápidamente en coma inducido después de descubrir que había sufrido de una hemorragia cerebral producto de los golpes recibidos, fue sometido a cirugía, pero tres días más tarde perdió la vida.

Las tarjetas habían marcado Carlo Baluyut 77-74 Antonio Comia 76-75 Danilo López 76-75 a favor de Egano, quien llegaba a un record de 7 triunfos y una derrota.

La velada era parte de la serie televisada Blow By Blow, organizada por la agencia Games and Amusement Board, y promueve Manny Pacquiao en el país asiático. Apenas fue trasladado, El mismísimo ex boxeador se hizo cargo de todos los gastos.

Tanto la Agencia que programó el combate, como su rival expresaron sus condolencias luego de conocer el trágico final, “No esperaba que esto sucediera cuando hicimos nuestro mejor esfuerzo. ¿Por qué nos pasó a nosotros? Lamento que haya sucedido. Espero que estés en un buen lugar” dijo Jason Facularin