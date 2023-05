Armani, la banca de Chila y los tweets picantes de su esposa

El momento de Franco Armani no es el mejor bajo los tres palos del arco de River. El arquero Campeón del Mundo cometió algunos errores que le hicieron perder puntos al Millonario tanto en Libertadores como en el torneo Local. José Luis Chilavert, uno de los mejores de la historia, defendió al guardameta, que también tuvo la banca de su esposa.

Floja reacción en el gol de Ortega, que puso el 2-2 para Vélez en la noche del lunes. Semana pasada por Copa Libertadores, un error en la salida por abajo le dio el primer tanto al Cristal en Perú, y en el medio la no convocatoria a la selección Argentina, hicieron que Franco Armani no esté en su mejor momento. Las críticas llevaron a que figuras como Chilavert salga a bancar al uno del Millonario.

"Es injusto cómo le critican a Armani. La pelota perdió dirección antes de que le llegue a él y por eso fue gol", expresó el ex arquero paraguayo a través de Twitter, respondiéndole a un periodista. Y agregó "Es fácil hablar desde afuera. No fue un error. La pelota tiene una válvula inteligente que mucha gente del fútbol no sabe que le hace perder dirección”.

Por otro lado, Daniela Rendón, esposa del arquero, publicó un explosivo tweet defendiendo al 1 de River: “Siempre será más fácil atribuirle la culpa al otro, pero por qué no hablan de las 2 que saco en el partido. Ah, no. Verdad que eso no lo ven”, escribió.

Además dejó una polémica cuando un fanático colombiano le consultó si era hora de volver al Nacional de Colombia, respondiendo con un emojis de aviones.

El DT de River, Martín Demichelis, también habló del momento en la conferencia de prensa: “Todos los equipos tenemos altibajos a lo largo de la temporada y dentro de esos altibajos están las individualidades. Y, bueno, es evidente. No voy a ser hipócrita. No la está pasando bien Franco en estos últimos encuentros con desaciertos que lamentablemente terminaron en goles”.