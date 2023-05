¿Qué camisetas utilizarán River y Boca en el Superclásico?

No importa cómo llega cada uno. Es un duelo aparte. Uno que paraliza a todo el país. Este domingo 7 de mayo, a las 17.30 River Plate y Boca Juniors disputarán una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino por la Liga Profesional. El partido será transmisión de las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, AM 550 La Primera, RDV (Radio del Valle) Clásicos & Noticias en el 90.7, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5 a la finalización del partido Olimpo de Bahía Blanca vs Cipolletti, con transmisión desde las 14.

La duda es la indumentaria que utilizarán ambos equipos. En estos tipos de cruces, es habitual que cada uno vista con su conjunto tradicional. Sin embargo, el año pasado el Xeneize sorprendió en el encuentro por la Copa de la Liga cuando usó la casaca alternativa totalmente amarilla. Eso sí, mal no le fue porque se impuso por 1-0 con el gol del colombiano Sebastián Villa.

Y las sospechas de que vuelva a utilizarla en este cotejo aparecieron porque el equipo de Jorge Almirón se vistió de amarillo para el choque con Colo Colo por la Copa Libertadores en la previa el pasado miércoles con victoria 2 a 0 sobre el conjunto trasandino ¿Se vuelve a repetir? Todo pareciera ser una coincidencia solamente.

Resulta que, según informó la señal deportiva TyC Sports, tanto Boca Juniors como River Plate, con su banda roja en un fondo blanco, estarán vestidos con sus conjuntos tradicionales. De esta forma, volverán a verse las caras el azul y oro con el blanco y rojo. Aunque habrá que esperar a ver los equipos en el rectángulo de juego.