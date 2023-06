"Insólito" refuerzo de Boca para ganar la Copa Libertadores

Será clave en el segundo semestre del 2023 para Boca Juniors el mercado de pases. La entidad de La Ribera tiene un objetivo claro desde la llegada de Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme a la directiva. Conseguir ganar la séptima Copa Libertadores de América en la historia del club.. Es por eso que el entrenador Jorge Almirón tomó la determinación de contratar a un insólito refuerzo para intentar conseguirlo.

La incorporación que ha sorprendido a propios y extraños se trata del astrólogo Giorgio Armas quien confirmó su llegada al equipo y contó que era amigo del director técnico. “No es un detalle que me haya contratado. Soy hincha de Boca así que nada me cuesta ayudarlo en lo que pueda desde mi humilde lugar. Trabajamos juntos para llegar a las metas, en este 2023 para poder ganar la Copa Libertadores”.

La novedad se dio a conocer en las últimas horas, pero llevan semanas trabajando en conjunto. “Cuando Jorge debutó en Boca, lamentablemente, se sabía que íbamos a jugar 16.30 con San Lorenzo, pero por un tema de seguridad se pasó a las 17.30. Si Boca hubiese jugado 16.30 hoy Boca estaría clasificado para Copa Libertadores como lo está”, expresó en declaraciones realizadas a Radio La Red de Capital Federal.

Más adelante aseguró que se realizaron trabajos en contra del equipo y que el daño se encuentra en los “camerinos” (vestuarios en el fútbol argentino) y no en la cancha. “Han trabajado algo muy fuerte para que Boca no salga campeón de la Copa Libertadores, para que les cueste, en el vestuario visitante. No fue River Plate, estoy seguro de ello, este trabajo es colombiano o brasilero”.

Luego remarcó que “Jorge (por Almirón) tiene una mochila increíble, tiene casi dos meses, pero parece que está trabajando hace 20 años en Boca.

.