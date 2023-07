El Inter usa un perfil falso para espiar a los jugadores

Una insólita practica se da en el Inter de Milan por parte de la directiva. Piero Ausilio, el director de fútbol confesó que creó una cuenta falsa de Instagram para poder espiar a los jugadores y sus parejas en las redes sociales.

Este hecho, según el mismo contó, se dio por los múltiples problemas que se generaban a rais de una pareja muy mediática del club que causaban conflictos internos.

" no tengo cuenta oficial de Instagram, pero me creé otra porque la esposa de un jugador famoso me estaba dando problemas. Muchas cosas se pueden entender a través de esposas y novias, incluida la personalidad del jugador", aseguró el dirigente durante un evento.