Jugó apenas 4 minutos, y ya lo compró la Roma

No se conocen cifras oficiales, pero el contrato sería por 3 años. .

Ricardo Solbes hizo su debut en la última fecha de la Liga Profesional de fútbol Argentino en la derrota de Defensa y Justicia ante Unión de Santa Fé por 2-0, y con apenas 4´jugados en primera, ya fue trasferido a la Roma de Italia, donde seguirá su formación.

Con apenas 17 años, el tucumano juvenil ya fue presentado en el AS Roma, que tiene entre sus filas a Paulo Dybala, y José Mourinho como Director Técnico. “Bienvenido a nuestras categorías juveniles a Ricardo Tomás Solbes Waldmeyer, delantero argentino, nacido en 2006, de Defensa y Justicia” dice la cuenta oficial del club italiano.

La Roma y Defensa no ofrecieron detalles de las condiciones del traspaso pero su nuevo contrato sería por tres años. El elenco de la capital italiana, lo pondrá en la sub-18 y alternará con el equipo Primavera que es dirigido por Federico Guidi, con la expectativa de escalar hasta llegar al primer equipo.

uD83EuDD1D Benvenuto nel nostro Settore Giovanile a Ricardo Tomas Solbes Waldmeyer, attaccante argentino, classe 2006, proveniente dal Defensa y Justicia#ASRoma pic.twitter.com/5eadpQwB2N — AS Roma (@OfficialASRoma) August 10, 2023

El delantero integró la Selección Sub 15 que dirigió Pablo Aimar, pero en la sub 17 no fue tenido en cuenta por Placente. Debutó a los 15 en la reserva, luego de demostrar que en sétima división tenía gran potencial, ya que había marcado 11 goles en la misma cantidad de partidos.

Considerando este paso, y ver la evolución, Solbes podría ser tenido en cuenta para la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 que se disputará del 10 noviembre al 2 diciembre de este año.