Jugadoras de España renuncian mientras siga Rubiales

La jugadora de la selección Española Jennifer Hermoso, campeonas del mundo Femenino, rompió el silencio en un comunicado negó que el beso de Luis Rubiales, presidente de la Federación de fútbol, fuese consentido, y pidió cambios, renunciando a la selección mientras siga frente a la Federación.

En un extenso comunicado, donde firman todas las integrantes de la Selección Español de fútbol Femenino, que el pasado fin de semana logró el título del mundo tras superar a Inglaterra 1-0; la jugadora Jennifer Hermoso rompió el silencio luego de la polémica con la coronación del mundial.

En las últimas horas, Luis Rubiales se expresó de forma polémica: “Me cogió por las caderas, por las piernas. No recuerdo bien. Me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo nos abrazamos y ella fue la que me subió en brazos, me acercó a su cuerpo, nos abrazamos y yo le dije olvídate del penalti, has estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este mundial’. Ella me contestó ‘eres un crack’. Y yo le dije: ‘¿un piquito?’ y ella me dijo: ‘vale’.

Ante esto, la jugadora sacó un comunicado, que pide que no manchen su imagen, y al mismo tiempo un cambio dentro de la estructura de la Federación, “tanto deportivos como estructurales, que ayuden a la selección absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores”.

Ante esto, Hermoso se expreso: "Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”,

El comunicado completo

“A raíz de los acontecimientos sucedidos en la mañana de hoy y ante la perplejidad del discurso que ha pronunciado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, don Luis Manuel Rubiales Béjar, las jugadoras de la selección absoluta, recientes campeonas del mundo, en apoyo a Jennifer Hermoso, quieren manifestar su firme y rotunda condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres”.

“Desde nuestro sindicato queremos remarcar que ninguna mujer debería verse en la necesidad de contestar ante las contundentes imágenes que todo el mundo ha visto y por supuesto, no se deberían ver involucradas en actitudes no consentidas”,

“Las jugadoras de la Selección Española de Fútbol, actuales campeonas del mundo, esperan respuestas contundentes de los poderes públicos para que no queden impunes acciones como las contenidas. Queremos acabar este comunicado, pidiendo cambios reales, tanto deportivos como estructurales, que ayuden a la Selección Absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores”.

“Nos llena de tristeza que un hecho tan inaceptable esté logrando empañar el mayor éxito deportivo del fútbol femenino español. Después de todo lo sucedido durante el Mundial Femenino, queremos manifestar que todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la Selección si continúan los actuales dirigentes