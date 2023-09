Liga Federal Formativa U17: se investiga un partido

Entre el viernes y este domingo se disputó la anteúltima fase de la Liga Federal Formativa U17 masculina. Uno de los tres cuadrangulares se disputó en Villa María, con organización de Ameghino de la ciudad cordobesa, junto al local participaron Matienzo de Córdoba, Bochas Sports Club de Colonia Caroya, también de Córdoba y Olímpico de La Banda (Santiago del Estero). Otro se jugó en Comodoro Rivadavia, donde tomaron parte el local Gimnasia y Esgrima, los representativos de Capital Federal. Obras Sanitarias de la Nación y Ferro Carril Oeste y los neuquinos de Centro Español de Plottier.

En el interior de la provincia mediterránea, Matienzo, de barrio Villa Cabrera, el club más chico de los cuatro participantes, ganó sus tres partidos: 90-67 a Ameghino, 90-80 a Bochas y 81-68 a Olímpico, para clasificarse al cuadrangular final, que se disputará el 29 y 30 de septiembre y el 1° de octubre.

Pero el encuentro entre Ameghino y Bochas llegó a los despachos de la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB). El elenco villamariense tenía que ganar por 29 puntos para clasificar como mejor segundo y dejar afuera a Obras Sanitarias. En un final confuso, con cuatro puntos seguidos en los segundos decisivos, Ameghino superó al equipo de Colonia Caroya por 119-90, los 29 de diferencia que necesitaba, y clasificó.

Tras el partido, la CAB anunció en un comunicado que abrió un expediente de oficio. El mismo reza que "El Tribunal de Disciplina de la Confederación Argentina de Básquet informa que tras el encuentro disputado entre Ameghino y Bochas Sport Club en el marco de La Liga Federal Formativa U17, se ha resuelto la apertura de un expediente de oficio. El objetivo será analizar el comportamiento deportivo de los integrantes de ambos equipos, a raíz de diferentes situaciones ocurridas durante el encuentro finalizado con triunfo del local por 119 a 90. Una vez concluido el análisis, se informará el fallo final”.

Cabe aclarar, que los equipos cordobeses jugaron su encuentro con el resultado puesto de lo que había ocurrido en la Patagonia. Los partidos del domingo en el Socios Fundadores de Gimnasia se jugaron por la mañana para permitir el retorno temprano a sus lugares de orígenes. Este permitió que en Córdoba por la tarde/noche ya se supiera de antemano cual era el marcador a conseguir. Vale recordar, que accedieron a Final Four los tres ganadores de cada cuadrangular y el mejor segundo.

Muchas versiones al respecto de lo ocurrido. Lo cierto es que algo extraño hubo. Mala intención, sacar ventajas, una organización no acorde a una competencia nacional, se especula con el tema de apuestas deportivas. Seguramente habrá que determinar que pasó. No será fácil, pero no hay dudas que el vapuleado basquetbol argentino, tiene otra mancha más, ahora con pibes y chicos involucrados.