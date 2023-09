Messi: "Vamos a ver si llega la nena"

Este jueves, el mundo entero tuvo el privilegio de acceder a una de las entrevistas más esperadas en el ámbito deportivo. Lionel Messi, la leyenda del fútbol, se abrió como nunca antes en una conversación exclusiva con Migue Granados, revelando no solo sus pensamientos más profundos y secretos, sino también detalles de su rutina familiar y sus planes para el futuro.

En un momento revelador de la entrevista, Messi habló sobre su deseo de ampliar su familia: "No sé si cerré la fábrica, me gustaría uno más. A ver si llega la nena", confesó el astro del fútbol. Esta declaración ha dejado a sus seguidores preguntándose si en un futuro cercano podría convertirse en padre nuevamente y finalmente tener una hija. Además también compartió sus pensamientos sobre la paternidad y cómo intenta inculcar valores a sus tres hijos. "Creo que soy buen padre, sí. Que estoy, que intento inculcarle a mis hijos los valores que me enseñaron a mí de chiquito", sostuvo.

La felicidad de Messi en Miami

En la entrevista, Messi compartió su experiencia de vida en Miami, describiendo su búsqueda de la felicidad después de tantos años de una carrera exitosa en el fútbol. Con una sonrisa en el rostro, declaró: "Era la idea empezar a descomprimir un poco después de tantos años de carrera, disfrutar en otro lado. Y lo estoy haciendo"

"Se me nota mucho cuando estoy contento"



En entrevista con Migue Granados, Leo Messi aseguró que su llegada a Miami "era para descomprimir un poco y disfrutar desde otro lado" y afirmó: "Lo estoy haciendo".#MessiEnOlga pic.twitter.com/Mq1gC9XGV4 — Corta uD83CuDFC6 (@somoscorta) September 21, 2023

Su rutina diaria de Messi en Miami

El siete veces Balón de Oro también habló de su rutina diaria en Miami, donde se levanta temprano para cuidar a sus hijos, llevarlos al colegio y entrenar con su nuevo equipo. Reveló detalles sobre su día a día: "Nos levantamos a las 7 con los nenes, desayunamos y a veces los llevo y a veces no al colegio. Después al club, arrancamos temprano. En el club tenemos horarios, como todos. Hay multas... Entrenamos y vuelvo a casa a la 1. Ahí comemos, vamos a dormir la siesta. Después vemos la tele: series, películas, lo que pinte. Después vamos a buscar a los nenes y otra vez entrenamiento".

? MESSI PONE LA ALARMA COMO TODOS.



uD83DuDE02 La rutina de Messi y la intimidad del “10” con Anto.



pic.twitter.com/MWKzFUTXkj — 351 Deportes (@351Deportes) September 21, 2023

Su paso por el PSG

Cuando el comediante le consultó sobre su experiencia en el PSG, después de ganar la Copa del Mundo en Qatar y los abucheos y silbidos en París, Messi reflexionó sobre ese momento inesperado y negativo: "Se dio así. No fue como esperaba, pero siempre digo que las cosas pasan por algo. Si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí. Todo pasa por algo, si tenía que ser así.".

Además, compartió su relación con Kylian Mbappé y la falta de reconocimiento: "Con Kylian re bien, como con todos. Después era entendible, estaba en el lugar donde habíamos ganado la final y culpa nuestra no habían sido campeones del mundo ellos otra vez. Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento además de los otros 25 jugadores, pero bueno".

El futuro de su carrera

Cuando se le preguntó sobre su futuro, Messi dejó claro que sigue disfrutando el fútbol y que le gustaría estar involucrado en el deporte después de retirarse. "Tengo la suerte de hacer un laburo que me encanta. Si bien tengo responsabilidades y objetivos, no deja de ser algo que disfruto haciéndolo. ¿Qué voy a hacer después? No sé. Me gustaría ser director deportivo, estar con los chicos, enseñar", confesó.

Su Vinculación con Argentina

El futbolista también compartió sus pensamientos sobre su relación con la Selección Argentina y sus amigos en el mundo del fútbol. Habló de su amistad con jugadores como Mascherano, Lavezzi y Agüero, así como su deseo de jugar en Newell's: "Siempre estuvo la idea y más después de haber sido campeón del mundo”.