Cipolletti cayó en Tandil y se complicó para lo que viene

Duro revés para Cipolletti este sábado en Tandil, en el marco de la fecha 32º -quinta de la cuarta y última rueda- de la Zona 1 Región Sur del Torneo Federal A 2023. El elenco valletano fue derrotado por Santamarina por 2 a 1, en cotejo que se disputó en el Estadio Municipal General San Martín.

Elián Tus y Quimey Marín anotaron los tantos del local, que mientras el bahiense Luis Dezi marcó el único tanto del equipo rionegrino, que perdió por primera vez en esta rueda, tras tres victorias y un empate.

El comienzo fue alentador para los de Darío Bonjour, manejaron la pelota y el trámite en el cuarto de hora inicial y Palacio tuvo una oportunidad de cabeza que no prosperó. Pero, los tandilenses que llegaron a este compromiso sin ganar en los últimos 6 partidos fueron en base a mejor fútbol recuperando la pelota y se hicieron dueños de las acciones. Tuvieron cuatro claras opciones de gol, que conjuro Crespo, otra sacó sobre la línea Hernández y la mala puntería, fue lo que determinó que el equipo bonaerense no sacara ventajas, que merecía de sobremanera. Antes de terminar la etapa, otra vez el neuquino Elvis Hernández fue protagonista. Cometió una fuerte infracción sobre un rival y vio la roja directa del árbitro Correa que no dudo en expulsarlo. Un tiempo para "remarla".

En el complemento, el tucumano Ezequiel Rodríguez reemplazó a Damián Jara, Amarfil fue de lateral por derecha y Bonjour armó un claro 4-4-1 por la necesidad numérica. Los tandilenses lo fueron a buscar a sabiendas de la urgencia de la victoria y jugando con un hombre de más.

A los 16 tras varios rebotes Elián Tus puso en ventaja a los del "Chopi" Izquierdo, era justo por lo realizado, sobre todo en la etapa inicial. Dos minutos después del gol del local, una irresponsabilidad de Fernando Pettineroli que le pega un golpe a un rival con su mano, el colegiado entendió que fue intencional, amarilla y ya estaba amonestado, lo que determinó que los patagónicos se quedaran con 9 jugadores.

Pese a ello, Luis Dezi aprovechó un error del ingresado Motta, encaró decidido y su remate cruzado venció la estirada de Juan Pablo Mazza cuando corrían 22 minutos.

No lo pudo aguantar Cipolletti, a la salida de un córner, en otra desatención de las muchas que ha tenido desde que arrancó el certamen, Quimey Marín si marcas al borde del área chica decretó el 2 a 1, que a la postre fue el resultado final.

La visita lo fue a buscar en los minutos finales, son amor propio, hidalguía y entrega, nada de fútbol ante un Santamarina que a pesar de jugar con dos jugadores de más, jamás se notó.

Fue derrota, achicó Santamarina en las posiciones, habrá que esperar otros resultados del fin de semana. Tendrá fecha libre en la próxima jornada, donde seguramente le seguirán achicando diferencias y deberá prepararse para tres finales que quedan: Germinal de Rawson dentro de 15 días en La Visera, Sol de Mayo de Viedma en la capital rionegrina y Olimpo en el cierre de la fase regular. El objetivo primario se logró, quedarse en la categoría, el inmediato todavía se puede conseguir: meterse en los play offs, el que se complicó es el ingreso a la Copa Argentina del 2024.