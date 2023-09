Batistuta desmintió que tenga intenciones de ser candidato

El ex delantero de Newells Old Boys de Rosario, River Plate y Boca Juniors en el fútbol argentino y de la Fiorentina y Roma en el calcio italiano, Gabriel Omar Batistuta desmintió a quienes lo daban como posible candidato a intendente de Florencia, Italia, para las elecciones del próximo año. “Siempre disponible para colaborar desde un lugar donde pueda ser útil, pero de ninguna manera estar en una posición de poder”, avisó en una de las redes sociales en las que tiene una cuenta personal, uno de los máximos goleadores en la historia de la selección Argentina.

El santafesino era una de las opciones que barajaba la primera ministra Giorgia Meloni, según contó el medio La Nazione del país “Azzurri”. El ex atacante no tiene ciudadanía italiana, por lo que estos rumores, más allá de lo que dijo el protagonista, están descartados.

Sin embargo, el nativo de Reconquista descartó esa chance a través de su cuenta de la red social X (ex Twitter). “Quiero desmentir las noticias que me involucran como posible candidato en Firenze. No participo en política ni en Italia ni en Argentina”, inició en su perfil GBatistutaOK. Luego, continuó: “mi única intención es vivir en un mundo mejor donde la gente pueda obtener y disfrutar lo que merece por los esfuerzos y sacrificios en sus tareas profesionales o laborales”. Finalmente completó el mensaje expresando, "siempre disponible para colaborar desde un lugar donde pueda ser útil. Pero de ninguna manera estar en una posición de poder que deberían ocupar solo aquellos que se han preparado adecuadamente con méritos suficientes para merecerlo".

Los del partido de centroderecha de la península, Fratelli d’Italia, tienen como objetivo gobernar la localidad de Firenze (o Florencia), lugar que es liderado por el Partido Demócrata desde 1999. Actualmente los opositores tienen como referente a Giorgia Meloni, primer ministra italiana. En las últimas semanas trascendieron los nombres del presidente de la Cámara de Comercio Leonardo Bassilichi y el de la periodista Cesara Buonamici, sumando a ellos el del ex goleador e ídolo de Fiorentina, que finalmente se negó esta chance.



Es oportuno resaltar que quien fuera pieza fundamental de Fiorentina, Roma y de la Selección Argentina en los '90 no posee la ciudadanía, por ende, en caso de ser cierto, iba a ser complicado que se proceda a su candidatura sin antes realizar la documentación pertinente.