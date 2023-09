Van Gaal quedó "solito" tras sus dichos sobre Argentina

El plantel "no comparte" los dichos de Louis van Gaal, manifestó categóricamente hoy el capitán del seleccionado de Países Bajos, Virgil van Dijk, al referirse acerca de los dichos del entrenador sobre el supuesto favoritismo hacia la Argentina en el Mundial de Qatar.

"Lo escuché esta mañana y es solo su opinión, por supuesto. Todo el mundo puede tener una opinión pero yo no la comparto", aseveró Van Dijk en declaraciones a medios británicos



Ante la repregunta del periodista sobre si esa la postura de todo el plantel neerlandés, el jugador y figura del Liverpool respondió que "sí".



Pero la de Van Dijk no fue la única declaración en contraposición a la manifestada por el ex entrenador del Barcelona, dado que Mark Flekken, arquero del seleccionado de los Países Bajos, que no estuvo en el Mundial de Qatar, también mostró estar en la esquina opuesta a las declaraciones de Van Gaal.



"Hablamos sobre los comentarios de Van Gaal sobre Messi y si esa es su opinión no la comparto", dijo Flekken al aludir a los dichos del ex entrenador de Países Bajos.



Cabe recordar que el técnico neerlandés, dejó entrever al diario deportivo Marca, que el título ganado por el seleccionado argentino fue "premeditada" y añadió que "había una necesidad de que Messi fuera campeón del mundo".

Pero lejos de archivar la polémica suscitada en el encuentro de cuartos de final en Qatar, Van Gaal también puso en duda los fallos arbitrales en la derrota por penales de su equipo ante el combinado nacional dirigido por Lionel Scaloni.