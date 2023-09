“Si me estás buscando”, la picante respuesta de AFA

La batalla de cuartos que aún no supera Países Bajos. .

A casi nueve meses de la consagración de Argentina en la Copa del mundo, Louis Van Gaal rompió de forma innecesaria el silencio contra la Selección Argentina y su consagración en Qatar, argumentando que “Todo estaba premeditado para que Messi ganara”. La respuesta llegó desde AFA Play, abriendo aún más la herida que aún no deja de sangrar desde los cuartos de final.

“La Selección Argentina perdió muchas veces. Pero siempre supo cómo perder. En Qatar se extralimitó. Se extralimitó en coraje, fútbol, talento, ganas, pasión y potrero. Porque este deporte así se juega “el mensaje de AFA Play en sus redes, acompañado de imágenes del cruce ante Países Bajos en el Lusail por los cuartos de final de la Copa del Mundo, duelo que se definió desde los 12 pasos tras igualar en 2 tantos.

En las imágenes se puede ver el gran cotejo de Messi, que tomó personal los dichos en la previa, el juego duro y físico entre defensores y atacantes, más el tumulto originado por Paredes. No pudieron faltar los penales, y el encontronazo post clasificación, entre el capitán de la selección y el ahora ex DT. Todo con la musicalización perfecta de Alma Fuerte con el tema “Si me estás buscando”.

¿Qué dijo el DT Neerlandés en Qatar 2022?: “Cuando ves cómo Argentina convirtió los goles, cómo nosotros los hicimos y cómo algunos jugadores argentinos se pasaron de la línea y no fueron penalizados, creo que todo estaba premeditado. Me refiero a todo lo que digo. ¿Que Messi debía ser campeón del mundo? Creo que sí”.

Los polémicos dichos también llegaron a los jugadores actuales de la selección Europea. Su capitán Van Dijk fue tajante frente a su ex DT: “Todo el mundo puede tener una opinión pero yo no la comparto".