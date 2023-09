La "elegante" reacción de Di María contra Van Gaal

Louis van Gaal, ex DT de los Países Bajos, habló y cuestionó el título de la selección Argentina en Qatar, originando respuestas de todo tipo, tanto de AFA como de sus propios jugadores de Selección. Ahora apareció Di María, que en la previa del inicio de las Eliminatorias, dejó una sutil y precisa respuesta a las palabras del entrenador.

La Selección debuta hoy desde las 21.30hs en el Monumental ante Ecuador, por los eliminatorios rumbos a Estados Unidos- México- Canadá 2026 (Con Trasmisión de AM 550). En la previa a la fecha FIFA, el DT de Países Bajos en Qatar, selección eliminada en manos de Argentina, cargó duramente contra la consagración de Messi y Compañía, acusando que fue beneficiado.

En una publicación del portal deportivo de ESPN, donde se ve una placa con el testimonio de Louis van Gaal: “Cuando ves cómo actúa Argentina y como lo hacemos nosotros. Creo que estaba todo premeditado. Messi debía ser Campeón del mundo”; apareció una elegante respuesta de Di María, quien en un comentario puso un emoji de la cara llorando de risa.

Es sabido que la relación entre el entrenador Neerlandés y “Fideo” no fue la mejor, a tal punto que el atacante campeón del mundo lo rotuló como “El peor técnico que tuve en mi carrera”, dejando en claro el desprecio que tiene con los jugadores sudamericanos.

Las heridas por las eliminaciones del mundial 2014, y 2022 ante Argentina aun no cierran para Van Gaal, quien tuvo en su plantel en Manchester United a Di María, donde el rosarino no la pasó bien con las indicaciones.

Días anteriores, sus ex dirigidos y el actual DT de Países Bajos no acompañaron los dichos: “Yo personalmente no lo diría, pero hay que respetar todas las opiniones”, afirmó Ronald Koeman, hoy DT Neerlandés. “Es su opinión, por supuesto. Todo el mundo puede tener una opinión. Yo no la comparto”, agregó Virgil van Dijk, capitán de la selección.