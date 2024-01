Cipolletti, sin técnico y con el plantel desmantelado

La historia se vuelve a repetir en el Club Cipolletti de cara al Torneo Federal 2024, que ya se anunció comenzará el 17 de marzo venidero. El fútbol albinegro vuelve a tener dudas, incertidumbre, sobre la renuncia o despido –no está muy claro– imprevista e impensada para muchos del bahiense Darío Bonjour. Se suma la demora de la dirigencia para confirmar a su reemplazante, y se agrega a la salida de varios referentes del plantel que, como ya es costumbre en cada comienzo de temporada, se ha desmantelado.

A comienzos de semana, estuvo en la ciudad reunido con los directivos el marplatense Gustavo Noto. No hubo dialogo con el periodismo, se evitaron las fotos y no está muy clara la situación. Mientras, algunos aseguran que será el nuevo entrenador del elenco rionegrino y que volverá en próximos días para ser anunciado.

Desde el entorno del exdirector técnico de Unión, Kimberley y Alvarado de Mar del Plata, Talleres de Remedios de Escalada y San Telmo entre los muchos equipos que condujo, no habría un total convencimiento. Por un lado, motiva la categoría, la historia del club. Pero por el otro, preocupa, casi no tener jugadores mayores con experiencia, la insistencia de la dirigencia de encarar la competencia con la base del equipo de la Liga Deportiva Confluencia, con jugadores de 17, 18 y 19 años, que cumplieron buenas performances, pero perdieron los dos títulos en las finales, ante Deportivo Roca y Círculo Italiano de Villa Regina.

Gustavo Noto, en su época como DT de San Telmo.

Se dice en corrillos, que allegados a Bonjour indicaron que uno de los motivos de alejamiento fue que no aceptó conformar el plantel, con los jugadores de inferiores. "Podés mechar alguno, los dos mejores se fueron a Platense, el resto no tiene el nivel necesario para jugar el Federal A. Con esa base, si me quedo, a la quinta fecha ya estas descendido, no peleando quedarse en la categoría. Yo pedí 15, 16 jugadores para luchar por ascender. No me voy a quedar para que lo bueno que hice en el 2023, en cuatro o cinco fechas se olviden todos", dichos categóricos del entrenador.

Los jugadores que se fueron de Cipolletti

Lo cierto es que, de a poco, los jugadores se fueron yendo de la institución. El primero fue Fabio Cabral: el ex Talleres de Córdoba y Douglas Haig de Pergamino jugará en la Primera Nacional en el ascendido Talleres de Remedios de Escalada. No quedó claro si los del barrio Jardín volvieron a aplicar la clausula de "repesca" o lo dejaron libre. Raro para un goleador, que tanto escasean por estos tiempos.

El también delantero que emigró fue Jonatan Palacio, que volvió a Deportivo Madryn, para jugar en la segunda categoría por decisión de Newells Old Boys de Rosario, propietario de su pase. Otro que va a jugar en la misma categoría será Alejo Tabares, el roquense ya se sumó a All Boys, la entidad de Floresta que siempre es protagonista.

En tanto Nehuén García, que llegó como refuerzo a mitad de temporada y que casi no vio acción, jugará en la Primera B Metropolitana en Excursionistas. El arquero jujeño Rafael Ferrario, que llegó a préstamo desde Huracán de Parque Patricios, y que atajó una rueda y media sin desentonar, jugará en la Liga Profesional, ya que el "Globito" lo cedió a Barracas Central. Tampoco renovó Luis Dezi, el bahiense surgido en Liniers, terminó jugando y fue titular indiscutido para el saliente técnico.

Esta semana se conocieron dos novedades que impactaron en el hincha, socio y simpatizante albinegro.

El zaguero neuquino Elvis Hernández jugará en Chile, en Coquimbo Unido en la primera división del vecino país

Elvis Hernández, defensa proveniente de la Tercera División argentina, es el nuevo jugador de Coquimbo Unido.



El transandino ha sido confirmado por las redes sociales del club. pic.twitter.com/X4vOCL2LhZ — Info CU (@iCoquimboUnido) January 8, 2024

Primero fue la salida del marcador central, el neuquino Elvis Hernández, que seguirá su carrera en el fútbol chileno. Jugará en primera división en el país trasandino en Coquimbo Unido.

Y este miércoles, lo que se venía barajando desde hace varias semanas y se confirmó, fue que Maximiliano Franco Amarfil cerró su incorporación a Nueva Chicago. El volante, uno de los mejores de la temporada 2023 en los albinegros, se irá a préstamo al Torito de Mataderos con una opción de compra para los de Capital Federal.

En las próximas horas se podría dar la incorporación a Villa Mitre de Bahía Blanca de zapalino Fernando Petinerolli. La "sangría" sería total en relación al plantel de la temporada 2023.

La directiva de Cipolletti se mueve en silencio, sin comunicación con los medios, ni con los hinchas. Se dice que la pretemporada iniciará en febrero para zafar de pagar enero, sueldos, alquileres, comidas y todo lo que genera un plantel en actividad. La duda es saber qué plantel conformará para encarar la competitiva categoría, en un año complejo en el país en el ámbito económico, que repercute en una institución como Cipolletti, que desde hace mucho tiempo no esta consolidada y vaya si se nota.