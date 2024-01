Piden 1,5 millón de euros para hacer una carrera de motos

El miércoles trascendió que el gobierno nacional no destinará recursos financieros a la fecha que el Mundial de Motocross tiene agendada en Villa La Angostura. Y este jueves, se dijo que los organizadores le habrían pedido 1,5 millón de euros a la provincia de Neuquén para realizar la carrera.

Desde la provincia no se expidieron al respecto. No hablaron de los rumores que llegaron de Buenos Aires, ni del trascendido acerca del pedido de los organizadores. Pero se sabe que el gobierno provincial puso en marcha un plan de austeridad y que, por ende, sus prioridades no son estos eventos sino otras. Entre ellas, garantizar insumos, medicamentos e instrumental médico en los hospitales públicos, que vienen de años de desinversión.

Otra de las prioridades radica en el fortalecimiento de la seguridad, con mayor presencia en las calles (sobre todo las de la ciudad de Neuquén) y capacitaciones para los efectivos sociales.

El gobierno de Javier Milei no enviará recursos, eso se da por seguro. De hecho le quitó jerarquía a Turismo y, en medio del ajuste, no gastará dinero en una iniciativa privada. La provincia no puede hacerlo por sí sola, porque a ese 1,5 millón de euros debería sumarles los gastos de seguridad y demás.

La fecha estaba prevista para el 9 y 10 de marzo en Villa La Angostura, dueña del que es considerado el mejor circuito del país. Pero todo parece indicar que este año no habrá fecha.