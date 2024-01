Dura derrota de Billi Godoy en Canadá

Lo que a priori parecía una misión imposible, resultó de tal manera. El boxeador neuquino Billi Godoy perdió por nocaut en el tercer round en Montreal, Canadá ante el armenio radicado en el país del norte Erik Bazinyan. Enorme superioridad para un rival encumbrado, que está en el lote de los mejores del planeta y tal como se estimó en la previa por la cátedra, en una pelea "normal" no iba a tener inconveniente de llevarse la victoria, tal como ocurrió.

Para "El Niño", la intentona era más cercana a la quimera, casi milagrosa, y lo que sucedió arriba del ring, fue la demostración de una realidad insoslayable, perdió por nocaut y no tuvo chances contra su rival que definió la historia a los 2 minutos 23 segundos del tercer capítulo, pero dominó desde la campanada inicial, y no le dio chances al integrante de la dinastía. Alcanzó así su victoria número 32, con 23 definiciones por la vía rápida. Es el número 2 de la WBA en súper medianos, por delante de Christian Mbilli, otro canadiense que se las trae y que en luego de su última victoria desafió al "Canelo" Álvarez. En ese mundo está metido Bazinyan y se lo demostró a Godoy, que participa de otro nivel de competencia, al que no puede aspirar el de Centenario por estos tiempos.

nocat

Thursday 25, January 2024

Montreal Casino, Montreal, Quebec, Canada



Erik Bazinyan 31 0 0

Billi Facundo Godoy 41 7 0

North American Boxing Federation Super Middle



El palmarés de Billi quedó en 41 combates ganados, 8 derrotas, no hay empate en su trayectoria de una década y media con 20 trinfos por nocaut, esos números lo llevaron a conseguir la oportunidad de pelear en el Casino de Montreal. A los 37 años, "El Niño" tiene claro que quedan pocas peleas en el horizonte. No pudo ponerse de pie ante un rival mucho menor (28) y deberá tomarlo como experiencia para lo que viene.

Ya superó una dura lesión en el hombro (julio de 2019), volvió dos temporadas más tarde y cumplió: ganó los compromisos en los que era favorito y falló en los intentos contra rivales superiores, en una categoría que conoció en sus últimas peleas. No es fácil el paso de mediano a súper mediano y uno de los hijos de Bruno "la Bestia" o vivió en carne propia. A la vuelta de Canadá, se verán los pasos a seguir-