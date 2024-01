Conflictos mediante, Sant'Anna y Villagra se acercan a River

Se acerca el cierre del mercado de pases, y parece que luego de tanta espera River por fin empezará a tener más refuerzos. Tanto Agustín Sant'Anna como Rodrigo Villagra están haciendo fuerza para llegar al Millonario y ambas operaciones podrían concretarse antes del viernes, día de la finalización de la ventana de fichajes para la Copa de la Liga.

Por el lado de Sant'Anna, el lateral uruguayo desató la polémica al negarse a jugar ayer con Defensa y Justicia, que cayó 0-2 en su visita a Godoy Cruz. Esto desató el enojo de Diego Lemme, presidente del Halcón: "Es la primera vez que se planta un jugador. Lo trato de comprender, porque cuando llama un club grande te mueve el piso, pero tomó la peor decisión. Tendrá que hacerse cargo y pedir disculpas", dijo sobre la situación.

Defensa rechazó previamente una oferta de River, que incluía dinero y jugadores a préstamo. "Pusimos un valor que pensábamos que era la forma de darle la chance a River y al jugador de que se haga. La oferta de ellos incluye jugadores que no nos interesaban, asi que si no la mejoran no se hace", aclaró Lemme acerca de la posibilidad del pase. El Millonario habría ofertado hoy 3 millones de dólares por la totalidad del pase del uruguayo y espera una respuesta del club de Florencio Varela.

uD83DuDDE3? Diego Lemme, presidente de Defensa y Justicia, apuntó en TyC Sports contra Sant'Anna, que presiona para ser transferido a River: "Es la primera vez que se planta un jugador. Tomó la peor decisión. Le dije a Agustín que no se equivoque y que tenía que jugar. Tendrá que hacerse… pic.twitter.com/6n05wzbvIC — TyC Sports (@TyCSports) January 29, 2024

En el caso de Villagra, la negociación estaría más encaminada por un factor determinante: el jugador está furioso con Andrés Fassi, presidente de Talleres, por frustrar su venta al Monterrey de México, algo que lo dejó además sin la chance de disputar el Preolímpico con la Selección Argentina Sub-23, ya que el club cordobés no lo cedió alegando que su transferencia era un hecho. Ante esta nueva propuesta de River, el volante fue muy claro en su postura de que lo vendan sí o sí.

Por que trascendió, River pagaría finalmente 8 millones de dólares por el 100% del pase, pero dejaría a Talleres el 15% de una futura venta y un 10% del pase de Federico Girotti, delantero del que la 'T' adquirió el 50% al elenco riverplatense en 2022. Si no llegan a un acuerdo por estos términos, habría una alternativa, pero los dos clubes tienen la intención de que el pase de Villagra se complete en estos días.

De confirmarse estas dos incorporaciones, Martín Demichelis ganaría dos futbolistas necesarios para un River que, además de padecer muchas bajas por lesión, necesitaba un reemplazo para la salida de Enzo Pérez. Luego de un debut con muchas y un empate de local ante Argentinos Juniors en Copa de la Liga, parece que llegan buenas noticias a Núñez.