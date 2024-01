Cipolletti cambió empresa de indumentaria para el 2024

La versión circulaba desde hace varias semanas. Los dirigentes del Club Cipolletti no estaban conforme con el convenio que se había firmado en anteriores gestiones con la empresa 1926, que durante un par de años fue la firma encargada de prever la indumentaria a varias disciplinas, con la atención centrada en el fútbol profesional y en el plantel que toma parte del Torneo Federal A.

En las última horas vía redes sociales la institución anunció que la empresa de Córdoba, IFK será la nueva encargada de vestir, por lo menos al fútbol en este 2024. Por ahora no hubo una comunicación oficial, ni por cuanto tiempo es el convenio, si hay contrato a firmar o ya concretado, y cuales serán las obligaciones y prestaciones que deberá afrontar la empresa de la "docta"

En redes sociales el Club Cipolletti anunció que la nueva empresa de indumentaria deportiva que tendrá la entidad

Estamos encantados de anunciar que el @clubcipolletti se une a la familia de IFK Sports. Juntos, estamos listos para elevar el juego y escribir un nuevo capítulo lleno de pasión, dedicación y triunfos ?



IFK Sports, vestimos tu pasión uD83DuDCAAuD83CuDFFC#IFKSports #Cipolletti #ifkxcipolletti pic.twitter.com/cihMsJgbcu — IFK Sports (@ifksportsarg) January 3, 2024

La empresa se presenta como "en Grupo IFK Sports nos especializamos en la fabricación de indumentaria deportiva y personalizada. Buscamos constantemente la innovación y brindar soluciones a las necesidades de nuestros clientes, enfocándonos siempre en la calidad de nuestro servicio". También lo hizo saber en redes sociales, aunque con un grave error ortográfico

En el último tiempo, fue la encargada de vestir al Deportivo Maipú de Mendoza que jugó la final de la Primera Nacional por el ascenso a la Liga Profesional y a Primera División y a Sportivo Estudiantes de San Luis, equipo que como Cipolletti milita desde hace varias temporadas en la misma divisional que la entidad rionegrina.

En cuanto a la empresa 1926, que debe su nombre al año de fundación del Club Cipolletti y que a priori sería la ropa oficial y propia, en un convenio con los ex jugadores del club Atlilio Scopel y Rafael Centurión -padre del arquero Ezequiel Centurión, suplente de Franco Armani en River Plate-, dueños de la empresa, que aparentemente tenía una clausula de rescisión de algunas de las partes.

Desde la salida de Pedro Gutiérrez y Roberto Rappazo Cesio, se hizo publico el malestar de la dirigencia. En tiempos de Marcelo Bastías, como encargado de la subcomisión de fútbol, se puso de manifiesto el malestar por no cumplir los tiempos estipulados, vale recordar que hizo la presentación de la casaca casi finalizando la primera rueda del certamen.

En fuentes cercanas a la conducción se conoció que no estaban conformes con la calidad de la ropa, los tiempos de entrega y hasta la relación precio-calidad y no le cerró a muchos el convenio realizado, que para algunos "no tendría algunas cuestiones claras. Y solo había una parte que se beneficiaba y no era el club".