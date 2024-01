Torneo Federal A 2024: arrancará el 17 de marzo y lo jugarían 40 equipos

En las últimas horas se conocieron novedades del Torneo Federal 2024, como es habitual desde hace muchos años, con periodistas y sitios web afines a los dirigentes del Consejo Federal de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) y no por declaraciones o publicaciones en las páginas oficiales de la entidad que rige los destinos del fútbol nacional.

Por eso son versiones con buen asidero, ya que desde hace años el presidente del apéndice que rige los destinos del fútbol de las ligas y de los clubes indirectamente afiliados, el santiagueño Pablo Toviggino se maneja de esta manera.

Según pudo saber la competencia oficial que hoy tiene 37 clubes que conformarán la divisional (33 que quedaron más los cuatro ascendidos del Torneo Regional Federal Amateur 2023/2024) iniciará el tercer fin de semana de Marzo. Es decir, el domingo 17 y se extendería hasta finales de Noviembre o principios de Diciembre, sin que haya parate por la disputa de la Copa América que se llevará a cabo en Estados Unidos.

Para los ascensos, se mantendría el formato 1 y 1: Es decir, un ascenso directo para el ganador de la final y la posibilidad de otro mediante una promoción ante un conjunto de la B Metropolitana. En cuanto a los descensos, el número seguiría siendo cuatro.

En cuanto al formato, la primera opción es que se mantenga gran parte de lo que fue la temporada 2023. Sin embargo, en las últimas semanas, varias instituciones hicieron llegar bosquejos de torneo y están siendo evaluados.

Casi en su totalidad propusieron mantener las cuatro zonas, pero algunos quieren modificar los playoffs para hacerlos a doble partido (manteniendo la ventaja deportiva para el mejor ubicado), como así también dejar de jugar a cuatro rondas la fase clasificatoria y que sean sólo dos, para darle paso posterior a las instancias de "revalida y campeonato". Todo está en estudio y se terminará de resolver dentro de algunas semanas.

Tampoco convence el número de la actualidad, 37, ya que las zonas, si son cuatros quedarían desiguales, y entorpecería sobre todo la clasificación a la Copa Argentina del 2025, ya que debería llevarse a cabo por promedios.

Por eso se baraja la posibilidad de que se conformen zonas de 10 equipos y serían 40 los participantes. Lo que derivaría en más ascensos desde el Torneo Regional Federal Amateur que se está disputando.

Además, hay varios clubes que analizan no participar del certamen que se avecina por la falta de apoyo estatal y privado para poder afrontar la competencia. Tres suenan con insistencia, Sarmiento de Resistencia el club ligado a la familia del ex gobernador de Chaco Jorge Capitanich, que ya no contaría con el apoyo del estado, Unión de Sunchales que no contaría con el respaldo de la empresa láctea, de seguros y medicina de esa localidad santafesina. Otro que baraja la posbilidad de abandonar el campeonato, serían los entrerrianos de Defensores de Prononciamiento. Serán días de definiciones, especulaciones y acostumbrado lobby que realizan los diferentes clubes desde siempre en AFA.