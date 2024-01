Hasta Boca, los clubes argentinos que quiere comprar Chelsea según Milei

El presidente de la Nación Javier Milei volvió a hablar de la incorporación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en Argentina, elemento que fue parte de las primeras 30 medidas en su primer Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) al frente del ejecutivo nacional, y explicó el motivo por el cual consideró que necesario incluir esa medida dentro del paquete de medidas sino que también reveló los cinco equipos que Chelsea de Londres analizaría comprar.

En diálogo con Radio Mitre, el presidente inició destacando la "necesidad y urgencia" de que las SAD sean parte del fútbol argentino debido a las potenciales inversiones que podrían generar. “Las Sociedades Anónimas Deportivas son de necesidad y urgencia por las inversiones extranjeras. Hay grupos árabes expectantes para invertir 3 mil millones de dólares. ¿Qué es lo interesante de las SAD? Que las inversiones entran muy rápido. Es un negocio muy fácil, no tenes que hundir una maquinaría enorme o esperar dos años como si fuera montar una fábrica”, expresó.

A su vez, Milei volvió a hablar del gran interés por parte de Chelsea por meterse dentro del deporte nacional y no dudó en mostrar su apoyo en caso de que los Blues quisiera quedarse con Boca, el club del cual socio y del cual también habrían considerando como una idea atrayente. “Tenemos la voluntad manifestada del Chelsea de querer comprarse Boca Juniors, Racing Club de Avellaneda, Estudiantes de La Plata, Newells Old Boys de Rosario o Lanús. Es dinero rápido. Si los socios de esos clubes no quieren, seguirán con el esquema actual”.

"Yo soy socio e hincha de Boca y si vienen grupos inversores y ponen una fortuna para que ganemos siempre, ¿a dónde firmo?", afirmó el presidente de la Nación que cumplirá su primer mes de mandato en los próximos días.