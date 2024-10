La crítica de Lautaro Martínez por su ubicación en el Balón de Oro

Tras el revuelo por la decisión del Balón de Oro, que incluyó el faltazo de Real Madrid a la gala, Lautaro Martínez fue otro de los que manifestó su sorpresa. El goleador y capitán del Inter finalizó en la séptima posición del galardón que reconoce anualmente al mejor futbolista del mundo. El Toro fue consultado por el tema luego de un partido de Serie A ante Empoli y se mostró decepcionado por la votación de la revista France Football.

“Sinceramente, me esperaba quedar más arriba”, fue lo que dijo Lautaro al ser consultado por la séptima posición obtenida en el Balón de Oro. Además, señaló que para él estos reconocimientos no tienen tanta objetividad: "A veces no deciden de manera justa. Igual estoy contento por mi trabajo y por volver a estar en forma", expresó el delantero de la Selección Argentina.

Martínez tuvo su mejor año goleador y fue el capocannoniere del campeonato italiano para un Inter que se consagró campeón de Serie A y también se llevó la Supercopa de Italia. Con Argentina tuvo una destacada actuación en la Copa América, donde anotó cinco goles, incluido el tanto que definió la final ante Colombia.

Gol y récord de Lautaro ante Empoli

El Toro continúa su buen presente y cerró la goleada 3-0 de su Inter en la jornada de ayer por la décima fecha de Serie A. De esta manera, el atacante de la Selección Argentina se convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia del club con 134 tantos. El bahiense superó al húngaro Istvan Nyers, que era el dueño de la marca desde el año 1954.