Iñaki Basiloff: “Siempre hay que ponerse objetivos en la vida”

El orgullo neuquino de los últimos años, Iñaki Basiloff es más que un ejemplo de superación para el deporte neuquino, y en los últimos juegos Paralímpicos de París escribió su historia en la gran cita deportiva logrando dos medallas, una de oro. “Siempre hay que ponerse objetivos en la vida, y hacer lo imposible para cumplirlos, porque cuando lo haces, la satisfacción al lograrlo es indescriptible”, sostuvo.

En su paso por los estudios de AM 550, el nadador neuquino de 23 años dejó vivencias de una experiencia única en París. En su segundo juego Paralímpico, las cosas fueron diferentes para Iñaki Basiloff, que probó la gloría máxima con una medalla de oro en los 200 combinados, y bronce en los 400 libres.

“Empecé por rehabilitación, me enfermé y uno de los métodos que tenía para mejorar mi cuerpo era la natación, así que ese fue el inicio”, expresó. Agregó que “a mis padres siempre le gustó que yo haga deportes entonces me llevaban a la escuelita del club, fui escalando y terminé en contacto con el club River Plate, empecé a competir para ellos a nivel paralímpico, y a su tiempo llegué a su selección”. "Se fue dando todo de forma inconsciente, me fue llevando, y una vez que estuve dentro del ámbito, ahí me puse objetivos y generar motivaciones para entrenar”, señaló el deportista neuquino.

El llegar a ser medallista no es una casualidad para cualquier deportista, en el caso de Basiloff, le demandó casi cuatro horas diarias de entrenamiento, divididos en gimnasio y natación, osteopatía, y nutricionista; “lo psicológico es muy importante en la natación, considero que es uno de los deportes más difíciles a nivel diario, te consume mucho, y al no ser tan popular, lo hacer por gusto propio y sin mucho apoyo, entrenando día a día. Es un deporte muy solitario”.

Metiéndose en la competencia de París, que fue su segundo juego Paralímpico, luego de Tokio 2020, calificó la experiencia como única, “le decía a mis compañeros que para mí todos los días son domingos, porque lo disfruté muchísimo. Más allá de los resultados fue una experiencia grande, porque fueron mis primeros juegos con gente gritando, eso era nuevo para mí”.

“Siempre hay que ponerse objetivos en la vida, cada uno se pone los que quiere, desde deportivos a no deportivos. Cada uno buscará lo que le hace feliz en la vida. Hacer lo imposible para cumplirlos, porque cuando lo haces, la satisfacción a lograrlo es indescriptible”, expresó Basiloff como mensaje a las futuras generaciones.

Por otro lado, resaltó la parte económica, donde hay apoyo y sponsors que acompañan, pero que aún así no es suficiente, “apoyo hay, no es suficiente para cubrir todo, pero por suerte tengo varios sponsors que me acompañan en mi carrera, aun así a nivel económico cuesta bastante el viajar y competir”.

En lo que queda del año, Iñaki Basiloff seguirá con los entrenamientos para mantenerse en ritmo, ya pensando en lo que será el 2025 donde tendrá como objetivo el mundial de Singapur, a fines de agosto.