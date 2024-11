¿Se acerca a River? El DT del Benfica se refirió a la situación de Nicolás Otamendi

El futuro de Nicolás Otamendi, defensor de la Selección Argentina y actual jugador del Benfica, empezó a generar ilusiones en River Plate. Bruno Lage, el técnico del club portugués, reconoció que el jugador de 36 años desea en algún momento volver a su país y que la puerta no está cerrada para esa posibilidad. “¿Otamendi? Un día quiere volver a su país. ¿Cuándo será eso? No lo sabemos. Él se prepara de la mejor manera posible, es un ejemplo para los más jóvenes”, comentó Lage, en medio de la especulación por el regreso del "General" al fútbol argentino.

Otamendi, quien tiene contrato con Benfica hasta mediados de 2025, expresó en varias ocasiones su cariño por River Plate, pese a sus inicios en Vélez Sarsfield. En diálogo con Radio La Red, el defensor explicó: “Desde los 7 años jugué en Vélez, hasta que debuté y emigré a Europa. Obviamente que siempre voy a estar agradecido a Vélez, porque me dio la oportunidad de poder crecer como persona y como futbolista. Pero me encantaría jugar en River porque soy hincha y siempre la gente me ha tratado de maravilla”, confesó, dejando clara su inclinación por el club millonario.

No obstante, el jugador argentino reconoce que el regreso no es fácil. “Es como le pasa a Ángel Di María, porque también pienso en mi familia. Hace muchos años que estoy en Europa y pienso en mis hijos, en la seguridad de ellos, y por cómo está la Argentina es muy complicado volver”, comentó, resaltando la complejidad de regresar a su país en la situación actual. Además, recordó que aún tiene un año más de contrato en Benfica y que, por el momento, se encuentra a gusto en el club portugués.