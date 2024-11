Los Pumas cayeron ante Irlanda en Dublín

El seleccionado argentino de rugby Los Pumas lucharon pero finalmente no lograron la remontada y perdieron 22 a 19 en su visita a Irlanda en un amistoso que tuvo lugar este viernes en el Aviva Stadium de Dublin. Juan Cruz Mallía marcó un try de antología mientras que el resto de los puntos llegaron desde el pie de Tomás Albornoz.

El equipo de Felipe Contepomi sufrió de grandes imprecisiones ofensiva en la primera etapa y luchó hasta el último momento por dar vuelta la historia ante uno de los mejores seleccionado del mundo, que se hizo fuerte en su casa aunque terminó pidiendo la hora contra el seleccionado argentino.

Pese a que Matías Moroni logró un try a los dos minutos del saque inicial, esa anotación no solo fue invalidada sino que el jugador recibió una tarjeta aurirroja (que eventualmente se confirmaría a amarilla), lo cual le dio la posibilidad a Irlanda de sacar una ventaja de 12-0 en tan solo tres minutos (gracias a los tries de Jack Crowley y Mack Hansen, con una única conversión por parte del apertura) .

Digna presentación de Los Pumas

Tomás Albornoz mantuvo cerca a Los Pumas con su efectividad total a la hora de ejecutar sus tres penales pero Joe McCarthy convirtió un nuevo try para enviar el juego 22-9 al descanso, resultado decoró Crowley con su drop.

La segunda etapa trajo consigo un distinto cantar, ya que la escuadra argentina salió decidida a remontar la historia y tardaron solo diez minutos para ponerse a solo tres puntos de distancia. Primero Juan Cruz Mallia logró un gran try y Albornoz logró la conversión para minutos más tarde marcar su cuarto penal.

Mirá el magistral try de Mallía para Los Pumas

uD83DuDCAAuD83CuDFFBuD83CuDDE6uD83CuDDF7 ¡MALLÍA IMPARABLE!



El fullback de #LosPumas se filtró a pura potencia en la defensa de Irlanda y apoyó un enorme try para el equipo argentino.#PUMASxESPN pic.twitter.com/9Bqr34seqN — ScrumRugby (@ScrumESPN) November 15, 2024

Pese a los mejores intentos argentinos, sumado al intento de drop que falló Albornoz, el dueño de casa fue quien tuvo más y mejores oportunidades de convertir en lo que restaba del juego; faceta del cotejo donde quedó a las claras el gran nivel en el plano defensivo en el que se encuentra Argentina.

La última jugada fue en favor de Argentina y logró colocarse a pocos metros del in-goal rival pero no hubo manera de volver a vulnerar la resistencia irlandesa y el árbitro consideró que había una infracción albiceleste, por la que directamente pitó el final del juego y consumó la caída del equipo argentino en Dublin.