Scaloni y un fuerte mensaje interno: “A partir de ahora necesitamos que todos jueguen”

Luego de la derrota en Paraguay, la Selección Argentina se enfoca en el próximo duelo ante Perú, por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas con el objetivo primordial de cerrar el año con ganando de local y quedar a un paso de la clasificación al Mundial 2026. Sobre este encuentro, y también sobre lo que viene en el futuro, Lionel Scaloni habló en conferencia.

Con relación a la competencia, el DT se refirió al nivel parejo que se ve en Sudamérica, esperando que el duelo del martes no sea la excepción: “Perú está necesitado de puntos, necesita sumar y eso hace el partido más difícil. Tenemos que seguir por la misma línea, más allá de que el otro día hayamos perdido, tenemos que seguir intentándolo, corrigiendo cosas".

Además, en lo más llamativo de la conferencia, resaltó que a partir de la convocatoria del marzo del 2025, el cuerpo técnico exigirá más continuidad en sus clubes a los convocados, apuntando también a que en estos meses sin partidos se irá gestando un recambio.

"Necesitamos que jueguen. Estos seis partidos fueron muy seguidos después de la Copa América. Optamos mucho por seguir con la base que nos dio la alegría de la copa y no hubo tanto tiempo de traer a otros jugadores, pero a partir de ahora necesitamos que todos jueguen y a partir de ahí decidir por el nivel futbolístico de cada uno, como siempre hemos hecho salvo en esta ocasión".

Al mismo tiempo, se refirió a la seguidilla de partidos que tiene el calendario, uno de los puntos que más ha afectado a los jugadores: “Llegamos al partido de mañana con la sensación de que hemos estado muchísimo juntos, cuando antes era de que los veíamos poco. A eso hay que sumarle los partidos de sus clubes, así que casi no han tenido descanso. Es un tema que se está hablando mucho. Este fue un año largo, entre las Eliminatorias y la Copa América. Por suerte lo sacamos adelante. Requiere mucha energía estar acá".

Scaloni también habló de Alejandro Garnacho, su participación ante Paraguay y la necesidad de que él y otros jóvenes se muestren: “Necesitábamos ponerlo en un partido así para que no solo él sino que sus compañeros puedan saber lo que nos vamos a encontrar. El mensaje es de tranquilidad, son jóvenes, confiamos mucho en ellos y, cuando llegue el momento, los pondremos. No tenemos amistosos y no podemos probarlos en otro contexto".

Garnacho, uno de los que asoma como alternativa a futuro.

El posible equipo de Argentina ante Perú

Si bien el entrenador argentino no confirmó el equipo para mañana, el once tendría dos variantes obligadas respecto del encuentro ante Paraguay. Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi reemplazarán a los desafectados Nahuel Molina y Cristian Romero, en tanto que Nicolás Tagliafico se recuperó de su golpe y estaría desde el arranque.

Con esto, el inicial lo comprondrían Dibu Martínez; Montiel, Nicolás Otamendi, Balerdi, Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.