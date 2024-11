Fue campeón con Colo Colo, quedó libre y manifestó sus ganas de llegar a Boca

Si bien Boca tiene todavía objetivos en este 2024, con la Copa Argentina como mayor incentivo, en el Xeneize empiezan a sonar nombres para reforzar el plantel el año que viene y uno de ellos es Leonardo Gil. El Colo viene de ser campeón con Colo Colo en el torneo chileno y se confirmó que quedará libre del equipo trasandino, por lo que empezó a sonar para reforzar al elenco boquense, posibilidad que él mismo confirmó que viable.

"A mí no me llamaron, pero hablaron con Adrián Castellanos, mi representante", reconoció Gil, de 33 años, ante la pregunta de un posible contacto desde el club de La Ribera. Además, expresó sus ganas de jugar en el equipo conducido por Fernando Gago: "(Castellanos) Estuvo hablando con una persona del Consejo de Fútbol, es toda la información que puedo dar. Tengo muchas ganas de jugar en Boca. Sería muy lindo, ojalá que se me pueda dar".

El Colo pasó cuatro años en Colo Colo, en los que totalizó 158 partidos disputados, marcó 21 goles y ganó un total de 6 títulos con el Cacique. Luego de un 2024 muy positivo bajo la tutela de Jorge Almirón, justamente un ex Boca, volvió a expresar sus ganas de vestir la camiseta azul y amarilla: "Todo el mundo sabe que fui hincha de Boca desde chico. Es el sueño de cualquier jugador vestir la camiseta de un club grande". Por último, el ex Estudiantes, Olimpo y Rosario Central hizo hincapié en que su ambición sigue siendo deportiva: "Conmigo no hay un tema económico. Estoy esperando la propuesta de un club grande para poder seguir ganando cosas", concluyó.

Gil se fue de Colo Colo por la puerta grande siendo campeón.

Palacios, el otro apuntado por Boca

El Xeneize tiene, además de la posibilidad de Gil, un anhelo de larga data por otro jugador de Colo Colo. Se trata del volante ofensivo Carlos Palacios. El futbolista de 24 años, con experiencia en la selección de Chile, estuvo cerca de pasar al club de La Ribera el pasado mercado de pases y la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme continúa en contacto con el Cacique para hacer posible su llegada.