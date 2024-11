La fuerte autocrítica de Fernando Gago tras la eliminación de Boca

Luego del increíble encuentro en el que Boca cayó ante Vélez y se quedó sin final de Copa Argentina, el que habló en conferencia de prensa fue Fernando Gago. El entrenador del Xeneize hizo autocrítica tras la derrota sobre 4-3 sobre el final y apuntó a cerrar el año de la mejor manera para poder entrar a la Copa Libertadores.

Sobre las razones de la derrota, Gago no tuvo reparos en admitir que su equipo "Cometimos muchos errores, no puede pasar y eso me da mucha bronca. Nos quedamos con uno menos y el equipo tuvo el valor y la voluntad de ir a buscar el resultado", dijo. Además, se refirió también a la expulsión de Luis Advíncula: "Cometió un error y, lamentablemente dejó al equipo con uno menos, pero son situaciones de juego que hay que sobrepasar. Los errores los trataremos de corregir y que no se vuelvan a cometer, hay que aprender de eso".

Otra de las respuestas de Gago tuvo que ver con los cambios de Exequiel Zeballos y Edinson Cavani para defender el resultado a favor: "Nos pusimos arriba y a partir de eso, quise cerrar el partido, que se termine la situación con un hombre menos. Lamentablemente, nos vamos con un resultado que duele y nos deja sin la posibilidad de llegar a una final", explicó sobre su decisión.

Por último, reflexionó acerca del crítico momento de Boca, que terminará el 2024 sin títulos y todavía no aseguró su presencia en la próxima Copa Libertadores: "Es un momento para juntarse cuerpo técnico, club, jugadores, y saber lo que pretendemos, lo que queremos y nos jugamos en estos partidos", expresó Pintita.