Sorprende el Canalla: Ariel Holan será el nuevo técnico de Rosario Central

Rosario Central sorprendió con el anuncio de que despedirán a Matías Lequi pero más aún con su reemplazante: Ariel Holan será el nuevo entrenador del Canalla y debutará tras la fecha FIFA. Así lo anunció Gonzalo Belloso, el presidente de la institución rosarina, que acordó la contratación del ex entrenador de Independiente hasta diciembre de 2025.

Holan retornará a Argentina para dirigir a Central tras sus pasos por Independiente y Defensa y Justicia.

"Invitamos a toda la gente a que venga a despedir a Matías de la mejor manera. El compromiso de esta camiseta siempre es estar en lo más alto y sería para todos una gran despedida poder tener un buen resultado", dijo Belloso, refiriéndose a la salida de Lequi, que tendrá su último encuentro al frente de Central el próximo sábado ante San Lorenzo. "También aprovecho para decirles que la presentación del próximo director técnico será el lunes, es el señor Ariel Holan", tiró sorpresivamente, acto seguido.

uD83DuDEA8Ariel Holan es el nuevo entrenador de Rosario Central.

Ariel Holan es el nuevo entrenador de Rosario Central. Asume el lunes y su contrato será hasta diciembre de 2025.

Lequi no había podido conseguir victorias en los últimos cinco encuentros, sin embargo la noticia del ex DT de Defensa y Justicia e Independiente tomó desprevenidos a todos en el Canalla, ya que el nombre no había trascendido. Será el retorno de Holan al fútbol argentino tras su salida del Rojo en 2019. Desde allí pasó por Universidad Católica de Chile en dos ocasiones, Santos Laguna y León en México y su último paso fue por Barcelona de Ecuador.