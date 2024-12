Central Córdoba hizo lío: cómo definen las últimas plazas para la Copa Libertadores

Luego de que Central Córdoba se consagrara campeón de la Copa Argentina anoche en Santa Fe, el elenco de Santiago del Estero ganó un premio histórico que es el acceso a la Copa Libertadores 2025. De esta manera, los otros cuatro pasajes para la máxima competición de América están en plena disputa: habrá un cupo para el que se consagre en la Liga Profesional el fin de semana y otros tres por tabla anual, que tienen a River, Boca y Huracán muy expectantes.

Si bien el Millonario aseguró su presencia en el certamen con la victoria ante Rosario Central del fin de semana, podría caer en puestos de repechaje si Huracán se consagra este fin de semana. Esto es debido a que el tercer cupo otorgado por tabla anual deberá disputar esa fase previa. Si Talleres o Vélez son los campeones el domingo, el conjunto de Núñez va directo a grupos.

River entró a la Libertadores, pero podría caer al repechaje si Huracán es campeón.

El otro damnificado por Central Córdoba fue Boca, ya que la consagración santiagueña le quitó la chance de entrar directo en grupos y ahora solamente le queda aspirar al repechaje. Ojo, si Huracán sale campeón, lo deja afuera y lo manda a Copa Sudamericana. Otro que guardaba ilusiones de arrebatarle esa posición al Xeneize era Independiente, que ayer quedó sin chances de Libertadores tras el título del Ferroviario y deberá conformarse con la Sudamericana, lugar que aseguró tras vencer a Atlético Tucumán el pasado lunes.

uD83DuDD35uD83DuDFE1 Con la consagración de Central Córdoba en la Copa Argentina, Boca se quedó sin chances de clasificar directamente a la fase de grupos de la Libertadores 2025.



uD83CuDFC6 Si Huracán sale campeón de la Liga Profesional, el Xeneize irá a la Sudamericana, mientras que si el título se… pic.twitter.com/wKxmwPW854 — TyC Sports (@TyCSports) December 12, 2024

Por último, Huracán depende de su propia consagración para ingresar. Ya sin chances en tabla anual luego del resultado de anoche, el Globo debe ir por todo para materializar su participación: necesita ganarle a Vélez, que Talleres no gane y ser el nuevo campeón de la Liga Profesional para acceder al boleto copero que se le otorga al que levante el título. De lo contrario, no habrá Libertadores, aunque sí Sudamericana para el conjunto de Parque Patricios.

Huracán depende de ser campeón para jugar la Copa Libertadores 2025.

Los equipos que ya clasificaron a la Libertadores 2025

Los que tienen boleto asegurado son cuatro, aunque con algunos todavía resta saber si será en fase de grupos o repechaje. Para empezar, Estudiantes de La Plata sacó el pase por campeón de la Copa de la Liga y Racing clasificó por ganar la Copa Sudamericana. Estos se suman a Central Córdoba, que ayer hizo historia levantando la Copa Argentina y jugará internacionalmente por primera vez.

Los otros dos que están adentro son Vélez y Talleres. En el caso del Fortín, primero que accedió por tabla anual, podría tener una semana para el olvido de no conseguir el título de la Liga Profesional: no sólo habría perdido dos campeonatos en unos días, sino que si River y la 'T' ganan lo dejan tercero en la clasificación e iría a repechaje. Por otra parte, los cordobeses también tienen presencia asegurada, pero si el Millonario le gana a Racing el próximo sábado y ellos no hacen los deberes ante Newell's no sólo no habrá título sino que deberán ir a la fase previa de la Libertadores.