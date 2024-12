Boca y una baja de peso: Cavani no estará contra Independiente

Cavani se pierde el clásico. El uruguayo, que está con una sobrecarga muscular, no será arriesgado por Gago en el duelo ante Independiente.

De cara al encuentro final del 2024, Boca tendrá una ausencia pesada: el cuerpo técnico decidió no concentrar a Edinson Cavani para el duelo ante Independiente. El uruguayo tiene una sobrecarga muscular y, si bien es el último partido del año, la intención es no arriesgar una lesión y que luego el Matador no pueda empezar la pretemporada a la par de sus compañeros.

Si bien el delantero uruguayo de 37 años no tiene ninguna lesión, está con lo justo físicamente luego de haber sido titular en los últimos cuatro encuentros, donde disputó la gran mayoría de los minutos. Luego de mostrar signos de desgaste y algunas molestias físicas a principio de semana, el entrenador Fernando Gago tomó la decisión de no arriesgarlo ante Independiente este sábado.

Los otros que no estarán el sábado en Boca

Además de la baja de Cavani, los futbolistas que no podrán estar ante Independiente son Sergio Romero, que si bien iba a integrar el banco de suplentes, está fuera de la convocatoria por una sinovitis en su rodilla, y Nicolás Figal, que tiene una fibrosis en el tobillo y tampoco estará. Estos dos se suman a la baja de Tomás Belmonte, desgarrado hace poco más de diez días.