Cuántos argentinos quedaron entre los mejores 100 futbolistas del año

Se cierra el 2024 y los diferentes medios especialistas comenzaron hacer los conteos y balances de lo que dejó el año con Copa América y Eurocopa. En Inglaterra hicieron el listado de los 100 mejores donde Messi figura bastante relegado, Lautaro Martínez como el mejor, y un podio acorde al “Momento futbolístico”

La era de Messi y Cristiano Ronaldo parece acabada, si bien ambos futbolistas siguen en actividad, ya los reconocimientos no recaen en las dos figuras que marcaron una época en la historia del fútbol. Hoy los tiempos son otros, donde la gambeta se extingue, se juega a dos toques, y se valora de igual forma un pase al costado, que enganchar y pegarle al arco.

Ante esto, el diario The Guardian de Inglaterra publicó su listado de los 100 mejores futbolistas del año donde Rodri, mediocampista del Manchester City, campeón con España de la Eurocopa, y ganador del balón de oro, lidera la nómina, por encima del brasileño Vinícius Junior del Real Madrid, quien se quedó con el premio The Best de la FIFA, y el noruego Erling Haaland, delantero del City.

Con relación de los argentinos, Lautaro Martínez es el mejor posicionado ocupando el puesto 7. El delantero campeón de Italia con el Inter, de América con la Selección Argentina, es el único en el top 10, ya que luego vienen Emiliano “Dibu” Martínez (23°), Messi (27°), Alexis Mac Allister (38°), Julián Álvarez (55°), Ángel Di María (71°) y Cristian “Cuti” Romero (83°).

El mediocampista del City ganó la Premier y la Eurcopa con España

El medio inglés toma la definición a base de una encuesta que con más de 450 jugadores extraídos de ligas de todos los continentes, haciéndole la consulta de ¿quiénes han sido los mejores jugadores masculinos del mundo en 2024?, ellos deben ordenarlos por puestos.

El top 10: