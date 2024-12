Otra vez el mejor: Dibu Martínez ganó el The Best por segunda vez en su carrera

Una vez más, Dibu Martínez fue elegido como el mejor arquero del 2024 en los premios The Best que otorga la FIFA. El arquero argentino volvió a hacerse con el galardón, como lo había hecho en 2022, quedando instalado este año de manera unánime como el mejor guardameta del mundo luego de hacerse también con el Premio Lev Yashin, entregado por la revista France Football, hace apenas unos meses.

“Estoy contento de estar en el The Best 11 masculino, gracias a los que votaron”, dijo Martínez en un video donde se lo ve vestido con la indumentaria de la Selección Argentina. El arquero marplatense, que había logrado el premio también en 2022, obtiene el segundo The Best en su carrera y lo suma al Premio Lev Yashin que ganó en la ceremonia del Balón de Oro unos meses atrás.

De esta manera Dibu cierra un 2024 espectacular: además de este premio y el citado Lev Yashin en la gala del Balón de Oro, también fue condecorado como el mejor arquero del año por parte de la FIFA. Además, el guardameta de la Selección fue el mejor arquero de la Copa América 2024 en Estados Unidos, que significó su bicampeonato de América. En la misma, recibió tan sólo un gol y terminó con la valla invicta en seis de los siete encuentros que disputó.