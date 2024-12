Después de una década como presidente de Racing Club de Avellaneda, Víctor Blanco dejó la conducción luego de la victoria de Diego Milito en las recientes elecciones y en el día en el que las nuevas autoridades asumieron, el ex mandatario se despidió de los hinchas con un sentido mensaje.

"Hoy, Racing es un club modelo, ejemplo de gestión", afirmó el empresario y le agradeció a los hinchas de la Academia: "Nada de esto hubiera sido posible sin ustedes. Por eso, simplemente ¡GRACIAS!".

El presidente Blanco viralizó su mensaje en redes sociales

Blanco asumió como presidente en 2014 el día en el que Racing se consagraba campeón del torneo local, en un plantel que contaba justamente con Milito, ahora presidente: la segunda Liga la obtuvo en 2018-19, además la Academia ganó el Trofeo de Campeones 2018-19, Trofeo de Campeones LPF 2022 y la Supercopa Internacional 2022, mientras que este año conquisto la Copa Sudamericana para cortar una racha de 36 años sin títulos internacionales.

El mensaje de Víctor Blanco a Diego Milito

El domingo pasado, en una elección récord con más de 17 mil votos, Milito se convirtió en el nuevo presidente al superar con claridad a la lista oficialista, que tenía como cabeza a Christian Devia y a Blanco como vice.

En el posteo en sus redes sociales, Blanco le deseó lo mejor a las nuevas autoridades y aseguró que lo mejor está por venir.

La carta completa con la que Víctor Blanco se despidió de Racing

“Hoy me dirijo a ustedes con el corazón lleno de emociones, al cerrar un ciclo que fue, sin lugar a dudas, el mayor honor, desafío y responsabilidad de mi vida: ser presidente de Racing.

Cuando asumí esta función, atravesábamos momentos muy difíciles. Las deudas nos apremiaban y el brillo de nuestra historia parecía haberse opacado por la incertidumbre. Pero lo que nunca decayó fue la pasión de nuestra hinchada, ese motor que nos caracteriza y que nos empujó a luchar y salir adelante.

Desde el primer día, junto al gran equipo que me acompañó, asumimos el desafío de reconstruir y devolverle a Racing el lugar que merece en el fútbol argentino y mundial. Hoy, al mirar hacia atrás, me llena de orgullo lo que logramos TODOS JUNTOS.

Hoy, Racing es un club modelo, ejemplo de gestión. Pero nada de esto hubiera sido posible sin ustedes. Por eso, simplemente ¡GRACIAS!

Me despido con gratitud infinita, con el orgullo de saber que Racing está muy bien, que el escudo brilla y con la certeza de que lo mejor está por venir. Ahora es tiempo de abrirle paso a nuevas voces, que ojalá sigan engrandeciendo a nuestra institución.

Siempre estaré alentando, porque uno nunca se puede alejar de su pasión.

Quiero agradecerle también a todos los dirigentes, colaboradores, trabajadores, cuerpos técnicos y jugadores que fueron parte de esta transformación.

Gracias Racing, por darme tanto. Gracias a cada uno de ustedes por creer, por confiar y porque me hicieron sentir que cuando estamos unidos, todo es posible.



Con el corazón celeste y blanco, y un abrazo de campeón,

Víctor Blanco

Presidente de Racing Club (2013-2024)”