Red Bull se baja del interés por Franco Colapinto

"Checo" Pérez y Franco Colapinto, uno dejaría Red Bull -el mexicano-, el de Pilar ya no estaría en los planes de la escudería.

El jefe de Red Bull, Christian Horner dejó entrever que la escudería se baja del interés por el argentino Franco Colapinto, piloto de Williams, algo que también había deslizado Helmut Marko, asesor principal del equipo.

“Sin duda es un talento que quiere ganarse un puesto permanente en la Fórmula 1?, expresó en diálogo con Motorsport, ante la consulta de si aún tienen planes de contratar al piloto argentino, quien viene de abandonar en primera vuelta tras ligarla de rebote en un choque con Esteban Ocon.

En ese sentido, luego se refirió a la academia de la escudería. “Tenemos una gran cantera de talentos en el equipo junior de Red Bull, y estoy seguro de que Franco encontrará su sitio en la parrilla en el futuro”, agregó.

Las declaraciones del argentino Colapinto, tras un fin de semana para el olvido en Qatar

uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDF99 FRANCO:



"Lo más importante para mí es terminar bien el año y tratar de conseguir un fin de semana limpio en Abu Dhabi. Solo un fin de semana normal como los que tuve cuando comencé mi carrera en la F1, tenemos que pensar que podemos hacer con el auto". pic.twitter.com/JNmUGHEZ8w — Colapinto Info (@Colapinto43) December 1, 2024

“Creo que siempre hay que estar atento al mercado en todos los equipos, pero tenemos fuerza y profundidad en el programa junior. Fue bueno ver a Isack Hadjar haciendo un buen trabajo hoy en la Fórmula 2 también. Creo que hay medio punto entre los pilotos de cara a la última carrera en Abu Dhabi. Liam y Yuki están muy igualados en términos de ritmo. Así que, ya sabes, tenemos un establo completo de pilotos”, sentenció.

¿Qué se sabe del futuro de Colapinto en la F1?

Franco Colapinto, quien disputará su última carrera en Abu Dabi este fin de semana, hasta el momento no tiene su asiento asegurado para la próxima temporada de Fórmula 1 y su futuro es una incógnita. Red Bull parece haberse bajado de la carrera, mientras que Alpine es otro de los equipos de demostraron interés en el piloto argentino de Williams.

Recientemente, la escudería francesa confirmó la salida anticipada de Esteban Ocon (se va a Haas) y que Jack Doohan correrá el próximo Gran Premio. Ante esta noticia, el medio especializado Last Word on Sports indicó que Alpine está en conversaciones con Colapinto, aunque remarcó que no hay detalles de cuáles serían los planes ya que además del australiano Doohan contará con Pierre Gasly como principal.

El productor musical Bizarrap salío a bancar al piloto de Pilar