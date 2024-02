Inter Miami ante Newells, un amistoso lleno de emociones

Partido especial para la "trova" rosarina del Inter, Martino, Messi y Theiler, todos ex Newells .

Newell´s Old Boys de Rosario el primer club donde jugó Lionel Andrés Messi de niño, visitará a Inter Miami, en un encuentro amistoso que se jugará en el estadio DRV PNK, de esa ciudad del sudeste estadounidense en el estado de La Florida. El partido comenzará a las 21.30 hora argentina de este jueves y se transmitirá a través de la plataforma de Apple TV.

El director técnico de Inter Miami, el ex jugador y entrenador "rojinegro" Gerardo Martino, confirmó ayer en una conferencia de prensa ofrecida en Miami que Lionel Messi jugará como titular, luego de las molestias musculares que lo marginaron de los partidos de la gira por Asia.

"Más allá de cuándo se da el partido, soy un privilegiado de estar en este lugar y en este momento dirigiendo a este hermoso club. Enfrentaremos a gente que dejó muy bien parado no sólo a Argentina sino también a este club", declaró el actual director técnico de Newell's el uruguayo Mauricio Larriera, a la emisora rosarina LT8. El entrenador oriental y el capitán del equipo, Ever Banega, brindaron una conferencia de prensa en el estadio DRV PNK, donde se jugará el amistoso.

Los hinchas de Newells esperando el amistoso ante el Inter Miami

¡BANDERAZO LEPROSO EN MIAMI! Impresionante la convocatoria de los hinchas de Newell's, palpitando el amistoso de hoy contra el Inter Miami de Messi. uD83DuDD34?



uD83DuDCF9 @newells pic.twitter.com/2kYWvkLH60 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 15, 2024

La idea del conductor de la institución del Parque de la Independencia es que los jugadores sufran el menor desgaste posible, motivo por el cual aprovechará el amistoso de mañana para darles minutos a los suplentes y juveniles.

El plantel profesional "rojinegro", integrado por 25 jugadores, regresará a nuestro país el viernes y quedará concentrado en un hotel de la ciudad de Buenos Aires, a la espera del partido del lunes como visitante de Estudiantes, en La Plata, por la sexta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.

Posibles formaciones:

Inter Miami: Drake Callender; De André Yedlin, Tomás Avilés, Noah Allen y Jordi Alba; Gregore, Sergio Busquets y David Ruiz; Lionel Messi, Luis Suárez y Robert Taylor. DT: Gerardo Martino.

Newell's Old Boys de Rosario: Ramiro Macagno; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Ian Glavinovich y Ángelo Martino; Rodrigo Fernández y Franco Díaz; Guillermo May, Ever Banega y Brian Aguirre; y Juan Ignacio Ramírez. DT: Mauricio Larriera.

Cancha: DRV PNK Stadium (Miami, Estados Unidos).

Horario de inicio: 21:30 (hora argentina).

TV: Apple TV.

Fuente: Télam