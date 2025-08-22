Susana Giménez confirmó que volverá con un nuevo programa: ¿cuál es y por dónde se verá?

Susana Giménez vuelve al ruedo y lo hará con un proyecto que ya dejó huella en su primera edición. Tras una larga espera, la conductora tiene todo listo para volver a desempeñarse en el rol que mejor se luce. Fue así como se dio a conocer qué es lo que hará y desde cuándo.

Después de semanas de rumores y expectativas, se confirmó que la diva de los teléfonos será nuevamente la anfitriona de LOL: Last One Laughing Argentina, el formato internacional que se ganó al público por su combinación de comedia, competencia y extravagancia.

La noticia fue celebrada por los seguidores de Susana Giménez, que no sólo estará al frente del programa sino que esta vez contará con un compañero de lujo. El elegido es Darío Lopilato, quien se suma como coanfitrión para acompañarla en esta segunda temporada. Su participación busca aportar frescura y un costado más cercano al humor argentino, equilibrando el estilo glamoroso y siempre imponente de la estrella.

En lo que respecta al sitio en el que se la podrá ver, se supo que la plataforma para la que trabajará es Prime Video, que ya definió la estrategia de lanzamiento. Los primeros tres episodios estarán disponibles el 12 de septiembre, mientras que los tres capítulos finales llegarán una semana más tarde, el 19 de septiembre. De esta manera, la plataforma busca generar expectativa en el público y mantener la conversación activa durante dos tandas consecutivas.

El formato conserva su esencia: seis horas de competencia en las que un grupo de humoristas y figuras emergentes debe resistir la tentación de reír mientras intentan hacer caer a sus compañeros con distintos recursos cómicos. Con un sistema de cámaras que registra cada gesto y movimiento, el show se convierte en un verdadero experimento de resistencia al humor.

Vale recordar que en su primera temporada, LOL Argentina logró una repercusión notable, no sólo en el país sino también en otros mercados donde fue distribuida. Esa recepción positiva fue clave para que Prime Video renovara el ciclo y apostara a reforzar la conducción con la dupla de Susana Giménez y ahora acompañada por Darío Lopilato.

Sobre el elenco de participantes todavía no hay confirmaciones oficiales, pero desde la plataforma adelantaron que se anunciará en los próximos días y que estará integrado por una mezcla de talentos reconocidos y nuevas voces de la comedia local. La idea es reflejar la diversidad del humor argentino, desde el stand up hasta la improvisación y los personajes clásicos.