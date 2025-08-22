Marcelo Gallardo tras la victoria de River: “Tenemos que mejorar"

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, afirmó que el equipo de Núñez debe “mejorar y tener mayor regularidad en el juego” luego de la victoria por penales frente a Libertad de Paraguay que le dio el pase a la próxima instancia de la Copa Libertadores.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el técnico analizó el desempeño de sus dirigidos frente al conjunto paraguayo y realizó una marcada comparación entre el rendimiento en el primer tiempo y el segundo.

“Lo vimos todos los que estábamos hoy en la cancha. Arrancamos bien el partido e hicimos lo que teníamos pensado hacer, ellos jugaron un muy buen partido. Después de nuestro gol jugamos bien y más adelante nos quedamos. El gol de pelota parada de ellos nos hizo daño”, comenzó.

Y añadió: “En el segundo tiempo la expulsión de Giuluiano Galoppo (a los 7 minutos) nos cambió todo y jugar con un hombre menos es muy difícil para dominar el partido. Los jugadores pusieron lo que tuvieron que poner y en los penales se nos dio una para este lado”.

En la misma línea, reconoció que el plantel no llegó en las mejores condiciones producto de los problemas físicos que padecieron varios de ellos en el último tiempo.

“La lesión de Paulo Díaz, la expulsión de Galoppo, la lesión de Sebastián Driussi, fue un poco el resumen de no haber podido llegar del todo bien. Reconozco que jugamos bien la primera media hora. Parecía que todo iba a salir mal esta noche. En el complemento había mucho nerviosismo. Ahora tenemos que recuperar a varios jugadores”, sentenció.

A su vez, destacó que, a pesar de no haber podido lograr el funcionamiento futbolístico que le hubiese gustado, la fortuna juega un papel importante cuando el rendimiento no es el buscado. “Voy a disfrutar de esta noche, la moneda cayó para este lado y no esta mal que pase eso. Tenemos que mejorar y tener mayor regularidad en el juego. No tengo mucho más para decir”, expresó con molestia.

Por último, se refirió a su próximo rival en el torneo más importante del continente, Palmeiras, quien eliminó a Universitario de Perú con un resultado de 4-0 global y palpitó el complicado cruce que se le asoma en el horizonte.

“Nos vamos a enfrentar a un equipo que es candidato a ganar la copa y nos vamos a medir ante ellos lo mejor posible y con mucha expectativa de que vamos a llegar mejor de lo que estamos hoy. Me voy a disfrutar la noche”, concluyó.