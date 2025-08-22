“Pedazo de…”: Morena Rial reavivó su guerra contra Carmen Barbieri con un mensaje hiriente

La relación entre Morena Rial y Carmen Barbieri está cada vez más lejos de la reconciliación, siempre a punto de estallar. Es que la conductora había contado en su programa que decidió reforzar la seguridad de su casa después de sentirse hostigada por las palabras y actitudes de la hija de Jorge Rial. Y, lejos de calmar las aguas, del otro lado eligieron responder con munición gruesa y en un tono elevado.

El primero en salir al cruce fue su abogado, Alejandro Cipolla, quien recogió las declaraciones de Barbieri y las calificó de pura exageración: “Es un montón, la exageración por tener prensa no tiene límite. Lamentablemente hay dinosaurios que necesitan volver a tener un minuto de brillo, utilizando la imagen de @morerial para lograr su triste cometido. ¡Muy patético!”, escribió en Instagram junto a la nota que reprodujo esas palabras.

Pero lo más fuerte llegó después, cuando fue la propia Morena Rial quien se despachó con un mensaje directo y muy polémico. “Volvimos a la época antes de Cristo, jajaja, pedazo de vieja quebrada”, lanzó, dejando en claro que no piensa dar un paso atrás. Y para redoblar la tensión, sumó otro comentario igual de filoso: “Andá átale las manos a tu hijo y enséñale a tratar a una mujer”.

En medio de esta polémica, vale recordar que este enfrentamiento no nació de un día para el otro. El cruce mediático comenzó semanas atrás, cuando en su programa Con Carmen la capocómica dedicó varios minutos a hablar de la joven y a defender a su hijo Fede Bal tras un incidente en un local de comidas rápidas. “Morena Rial, no hacés nada, chorra, parásito. Sos un parásito. Primero informate, porque no era un boliche. Era un McDonald’s, donde él había encargado una comida. (…) Informate, Morena. ¡Burra! Sos una burra”, disparó.

En ese momento, con ironía, Carmen Barbieri incluso le agradeció por el rating que generaba su nombre y hasta la invitó a ver su obra de teatro en Mar del Plata. La respuesta de Morena no tardó: “Querida Carmen, estoy viendo tu patético programa, así que agradecé que debo ser la única que te mira”, retrucó.

Con este ida y vuelta cargado de insultos, el vínculo entre ambas parece destinado a seguir escalando en los medios. Cada una apuesta a sostener su postura con munición cada vez más pesada y rozando los límites.