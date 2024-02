River anunció la venta de entradas para el Superclásico

Se viene el Superclásico y, ante la gran expectativa de sus hinchas por el tema de las entradas, River anunció que la venta para el duelo del domingo ante Boca en el Monumental se realizará este viernes. La única manera de adquirirlas será mediante los canales digitales oficiales de la entidad (Tu Lugar en el Monumental y Somos River), según informó el Millonario. La noticia generó malestar en los hinchas del interior, ya que la poca anticipación no les da tiempo a sacar pasaje y alojamiento.

La prioridad la tendrán los socios riverplatenses que no tengan Tu Lugar en el Monumental, ya que la venta comienza a las 10hs para ellos. Luego, para los miembros de la comunidad Somos River el ingreso será el mismo viernes a partir de las 17hs, sujeto a la disponibilidad de entradas. Dada la altísima demanda y el aforo limitado con el que cuenta el partido, lo más probable que las localidades no lleguen a estar disponibles para el público general. Los precios de los tickets todavía no fueron oficializados.

La queja en general de los hinchas fue la poca anticipación con la que River anunció la venta, lo que impide planificar el viaje a Buenos Aires a los socios del interior. El antecedente del anuncio de las entradas del duelo previo ante Banfield, una semana antes del partido, reforzó el malestar de ese sector de simpatizantes del club de Núñez.

uD83CuDFDF Venta de entradas | River Plate vs. Boca Juniors en el Mâs Monumental.



uD83DuDCC6 Viernes 23/2 desde las 10: cupo exclusivo para Socios sin TLM.

uD83DuDCC6 Viernes 23/2 desde las 17: cupo general para Socios y Somos River.



? Toda la información acá ?? https://t.co/zSKs3HEW8v pic.twitter.com/CUj9wNLHIo — River Plate (@RiverPlate) February 20, 2024

La principal razón por la que los remanentes saldrán a la venta el viernes es debido a que la mayor parte parte del Monumental se encuentra abonado. Por ello se esperará a saber el número exacto de asientos disponibles luego de que se liberen las ubicaciones por parte de los abonados que no puedan asistir al Superclásico.

Los tickets adquiridos se integrarán directamente al Carnet Único de los socios de River, facilitando su acceso al Monumental. Además, desde las redes del Millonario aclararon que “en caso de no haber solicitado el Carnet Único o necesitar una reposición, al finalizar la compra podrán optar por ‘ingresar con DNI’”.

Este Superclásico será el tercero de Martín Demichelis como entrenador de River, y buscará continuar su buena racha de 2023, donde logró un triunfo en ambas oportunidades. En el Monumental la victoria fue 1-0 con gol de penal de Miguel Borja, a quien espera para este duelo el choque como local, mientras que en la Bombonera se impuso 2-0 con tantos de Salomón Rondón y Enzo Díaz.