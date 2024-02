Coco Basile le bajó los humos a la interna por su salida de la Selección

Alfio Basile fue noticia ayer por revelar cuestiones de su controvertida salida como técnico de la Selección Argentina en 2008, algo que siempre había dicho que "se iba a llevar a la tumba". El ex entrenador de Racing y Boca, entre otros, mencionó que Fernando Gago estaba dentro del grupo de futbolistas que "estaba en la rosquilla" con los dirigentes para generar la salida del Coco de la albiceleste.

Luego de el impacto que generó la entrevista radial en la que mencionó el tema, hoy Basile se expresó mediante su cuenta de X bajándole un poco los humos a todo ese revuelo: "Sharap, silenzio stampa!!! Nou More muchachos. Ya pasó!!! Ya fue!!! La verdad yo estaba muy hinchado las pelotas!!!" fue el post mediante el que Coco quisó bajar la temperatura de sus declaraciones previas.

Sharap, silenzio stampa!!! Nou More muchachos. Ya pasó!!! Ya fue!!! La verdad yo estaba muy hinchado las pelotas!!! Jajaja



No obstante, en la nota que dio con Fernando Niembro en AM950 había dejado entrever rispideces con el plantel, y ante la pregunta del periodista, Coco dio algún que otro detalle mencionando a Gago: "Venía medio podrido con algunos jugadores que no te voy a decir el nombre jamás. Era un momento para largar. Gago estaba en ese grupo", soltó Basile.

"Estaba en la rosquita Gaguito, porque como siempre era Mascherano el titular... Él quería jugar. Entonces, con Maradona, de amigo...", agregó Basile, que igualmente buscó no involucrar más a Diego Maradona. "¿Si me falló? No, viste, qué se yo. Lo quiero tanto a Diego...". Además, negó que Lionel Messi haya estado involucrado en la interna: "No tuvo nada que ver, ni hablaba en ese momento".

La renuncia de Basile siempre dio que hablar y generó suspicacias sobre una interna, pero nunca antes se había referido al tema. Maradona asumió en su reemplazo tras la derrota de Argentina como visitante ante Chile, en aquel momento dirigida por Marcelo Bielsa. La Selección clasificó a duras penas al Mundial de Sudáfrica 2010, donde cayó por goleada 4-0 ante Alemania, lo que generaría la posterior salida de Diego del cargo.