Gianluigi Buffon propone agrandar los arcos

Una de las leyendas del fútbol mundial, el ex guardavalla Gianlugi Buffon propone agrandar los arcos, así lo expresó en declaraciones que realizó al diario italiano Tuttosport. Considerado uno de los mejores en su puesto en la historia del fútbol mundial, que hace un par de días cumplió 46 años, tiene el récord de ser el jugador con más partidos disputados de la selección italiana, de la que fue su capitán por varios años.

Arrancó su carrera en el Parma Calcio, tras permanecer durante seis temporadas en el equipo parmesano fue transferido a la Juventus de Turín donde obtuvo diecinueve títulos a nivel nacional (nueve Serie A, una Serie B, cuatro Copas Italia y cinco Supercopas de Italia), con la selección de fútbol de Italia participó en cuatro Eurocopas y en cinco ediciones de la Copa Mundial de Fútbol, siendo su mejor resultado el campeonato obtenido en el Mundial de 2006 luego de superar por 5-3 en tanda de penales a la selección de Francia en la final. En julio de 2018, a los 40 años, fue contratado sin ningún costo por el club francés Paris Saint-Germain, luego volvió a Juventus y finalmente recaló en Parma, donde 1 de agosto de 2023, anunció su retiro del fútbol profesional, después de casi 28 años de carrera.

En cuanto a los arcos, Buffon fue tajante en sus dichos, "se habla de ensancharlas y creo que se podría empezar a pensarlo. Cuando empecé, en 1998, yo estaba entre los cinco más altos de la Serie A. El año pasado, en el Parma, también estaba entre los cinco más altos, pero de los 22 jugadores en el campo". Y luego agregó que "las medidas son las mismas desde 1875 y eran, quizás, demasiado grandes, luego hubo 50 o 60 años en los que fueron adecuadas, ahora, viendo algunos porteros y algunos atletas, te deja pensar.".

Luego agregó que "en el voleibol se discute sobre la altura de la red, por ejemplo. El efecto de la altura de los porteros lo ves en los remates desde lejos: hace 30 años, cada 50 tiros marcabas 10 goles, hoy es mucho si marcas tres. Desde lejos es muy difícil marcarle un gol a un portero de dos metros”.

En la actualidad espera los resultados del examen para convertirse en director deportivo. El legendario guardameta participará en la Eurocopa como jefe de la delegación de la Azzurra, pero antes ha empezado a estudiar. Y comentó al respecto que “estoy contento de haber hecho un buen examen y de haber estudiado bien. Fue la típica situación en la que, si no estudias, haces el ridículo”.

Sobre su retiro el año pasado comentó que "estoy feliz, me ocupo de muchas cosas y llevaba cuatro o cinco años pensando en colgar los guantes. Hasta el último día en el que jugué, sentía poder competir a un nivel muy alto y quería ser un ejemplo para mis hijos, demostrarles que nadie puede ponerte límites. Además, volver a abrazar al Parma, donde he crecido, era otra razón: siempre me quisieron mucho”.

Sobre su extensa carrera remarcó que "entendí mi importancia por primera vez cuando con el PSG viajamos al Oriente y me hacía casi gracia la cantidad de gente que me buscaba. Le dije a Verratti: ‘¿pero se han dado cuenta de que soy un viejo de 41 años’. En Italia no se reconoce el talento si eres solo de un equipo, sobre todo de la Juve: mitad está contigo, mitad en contra. El cariño de la gente me emociona, porque puedes ganar lo que quieras, pero si no hay gente que te espera en el aeropuerto es casi como no haber ganado. Los tifosi escriben la épica”.

Finalmente se expresó sobre su futuro, "nunca pienso en volver a jugar. Buscaba una excusa para parar y la lesión en el gemelo del año pasado durante el playoff ante el Cagliari fue perfecta. Necesitaba tres o cuatro meses para recuperarme y entendí que había llegado el momento. Luego vino el curso para ser director deportivo, y ahora un máster en la Bocconi para ser directivo de empresa. Descubrí el placer de aprender. La vida está organizada mal, nos hacen estudiar cuando somos jóvenes y no tenemos ganas. Habría que hacerlo al revés”.